Thông chốt CSGT TP.HCM đang tổng kiểm soát: ‘Run quá bỏ chạy, ai ngờ phạt nặng’

Từ 15.5 đến 14.6.2020, CSGT cả nước thực hiện tổng kiểm soát dừng xe mà không cần phát hiện lỗi vi phạm ban đầu. Theo ghi nhận của phóng viên, vào ban ngày đa số các trường hợp chấp hành khá tốt, nhưng đến đêm thì nhiều trường hợp làm liều rồ ga bỏ chạy, vượt cả đèn đỏ để thông chốt.

Tối 24.5, Đội CSGT - trật tự Công an Q.3 (TP.HCM) thực hiện chuyên đề tổng kiểm soát và phòng chống đua xe tại giao lộ Lý Chính Thắng - Bà Huyện Thanh Quan (P.9, Q.3). Lường trước được diễn biến phức tạp khi tổng kiểm soát vào ban đêm, đi cùng tổ công tác của CSGT còn có tổ 363.

CSGT kiểm tra không cần lỗi: Thiếu giấy tờ xe phạt bao nhiêu?

Liều mình thông chốt CSGT

20 giờ 30 phút, Trần Đình Quân (19 tuổi) chạy xe Exciter thấy CSGT đứng chốt đông nên rú ga tạo âm thanh lớn gây chú ý. 2 CSGT đứng hai đầu ra hiệu lệnh cho Quân dừng xe nhưng thanh niên 19 tuổi vẫn cố tình vượt qua cả 2 chốt rồi loạng choạng vượt đèn đỏ bỏ chạy.

Ngay sau đó, 1 trinh sát và 1 CSGT đã lấy xe đuổi theo và chặn đầu xe khi anh này chạy tới đường Kỳ Đồng, sau đó đưa anh này quay về chốt kiểm tra.

CSGT chưa kịp thổi dừng xe, nhiều người đã vội vàng quay đầu xe (dù đây là đường một chiều) hoặc rồ ga để bỏ chạy Ảnh: Vũ Phượng Tại đây, Quân vừa run vừa xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ. CSGT thông báo anh sẽ bị Tại đây, Quân vừa run vừa xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ. CSGT thông báo anh sẽ bị lập biên bản lỗi không gương chiếu hậu, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, pô xe không có bộ phận giảm thanh. Tổng mức phạt của anh là 1.100.000 đồng.

Phóng viên hỏi vì sao lại thông chốt CSGT thì anh này gãi đầu nói: “Thấy chốt CSGT em run quá nên chạy luôn. Xe em xe kiểng nên không gắn gương chiếu hậu cho đẹp, có một lần em gắn vô mà xe tải quẹt rớt rồi nên thôi”.

Các xe mô tô phân khối lớn, Suzuki Xipo... sẽ được CSGT kiểm tra kỹ số khung, số máy đề phòng xe gian Ảnh: Vũ Phượng Lát sau, Quân chần chừ không ký biên bản, mong CSGT bỏ qua vì “vi phạm lần đầu” nhưng không được chấp nhận. Anh hậm hực cầm biên bản lái xe ra về. Lát sau, Quân chần chừ không ký biên bản, mong CSGT bỏ qua vì “vi phạm lần đầu” nhưng không được chấp nhận. Anh hậm hực cầm biên bản lái xe ra về.

Khoảng 5 phút sau, một trường hợp khác được CSGT yêu cầu dừng xe cũng tìm cách lách để thông chốt. Gặp đúng ngay đèn đỏ, người này chưa biết xử trí thế nào nên ngã nhào ngay ngã tư.

CSGT sau đó đã dìu anh này vô trong và hỏi vì sao lại thông qua cả 2 chốt CSGT như vậy. Thanh niên này tay chân run bần bật, nói mãi mới thành tiếng: “Em sợ quá” nên được đưa về trụ sở công an phường để bình tĩnh hơn.

Văng tục chửi thề khi ‘xin’ không được

Anh Nguyễn Trung Hiếu (29 tuổi) chở theo một người đàn ông lớn tuổi đi trên đường Lý Chính Thắng (hướng từ Vòng xoay Dân chủ về Kỳ Đồng). Khi bị CSGT dừng xe, anh Hiếu không xuất trình được bằng lái xe và giấy tờ xe của mình.

Tổ công tác của CSGT gồm 14 người làm việc liên tục vì có nhiều trường hợp vi phạm Ảnh: Vũ Phượng Người đàn ông này sau khi thổi nồng độ cồn có kết quả 0,85mg/lit khí thở, bị phạt 7 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX 23 tháng, giam xe 7 ngày đã nói: "Tôi xin lỗi, cuối tuần đi nhậu hơi quá đà mà ở gần nên tôi mới tự đi xe. Mà tôi chỉ uống 2 chai thôi, chắc tại mức cồn trong tôi cao vậy thôi". Ảnh: Vũ Phượng

Anh nói: “Xe em đi vay ngân hàng mua trả góp, không có giấy tờ gì ở đây”, CSGT giải thích: “Tại thời điểm kiểm tra anh không xuất trình được bản chính nên chúng tôi lập biên bản. Xe trả góp thì phải có giấy của ngân hàng chứ không phải nói trả góp rồi kêu không có giấy tờ”.

Người đàn ông phía sau rút bằng lái của mình ra đưa cho CSGT nói: “Đây, thằng em tôi. Tôi nhậu trưa giờ xỉn quá gọi nó qua chở về. Không có giấy của nó thì kiểm tra giấy của tôi”. CSGT cương quyết: “Chúng tôi chỉ làm việc với người lái xe, mời anh đứng sang một bên”. Người đàn ông kia hơi men nồng nặc vẫn xin xỏ: “Thôi bỏ qua đi, tôi dân gốc Củ Chi đây”.

Thanh niên thuê xe mô tô phân khối lớn đi dạo xả stress cũng bị CSGT lập biên bản vì không xuất trình được cà vẹt xe ở thời điểm kiểm tra Ảnh: Vũ Phượng Người đàn ông mặc áo xanh dù ngồi phía sau nhưng sau khi xin CSGT bỏ qua không được đã có những lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng Ảnh: Vũ Phượng Sau đó, người này được tổ công tác đưa về phường xử lý, kèm theo clip ghi lại nội dung sự việc Ảnh: Vũ Phượng

CSGT không đồng ý, yêu cầu người lái xe dắt xe sang bên đường để lập biên bản. Người đàn ông ngồi phía sau xe bắt đầu chửi tục, chống đối lại tổ công tác. Ngay lập tức, đội trưởng CSGT - trật tự Công an Q.3 yêu cầu trinh sát đưa người này về công an phường làm việc. CSGT quay clip toàn bộ sự việc cũng mang hình ảnh về trụ sở công an phường để làm bằng chứng.

Tuy nhiên, khi làm việc với CSGT, anh Hiếu lại xuất trình được bản gốc cà vẹt xe của mình. Anh bị lập biên bản vì lỗi điều khiển xe máy mà không có bằng lái xe với mức phạt 1 triệu đồng.

Trường hợp khác là Nguyễn Minh Nhật (21 tuổi) chạy mô tô phân khối lớn bị CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ. Anh chấp hành nhưng chỉ đưa ra được bằng lái và kèm một tờ giấy cho thuê xe.

CSGT soi kỹ xe mô tô phân khối lớn, xe Exciter hay Xipo để kiểm tra số khung, số máy, kết cấu xe Ảnh: Vũ Phượng Biết mình vừa đi nhậu về là vi phạm nên ban đầu người này không chịu thổi, chỉ ngậm ống và đổ tại hết hơi. sau năm lần bảy lượt CSGT thổi mẫu anh mới chịu làm theo Ảnh: Vũ Phượng

Anh kể: “Đây là xe mô tô em thuê nửa ngày 1 triệu để chạy lượn vài vòng xả stress cuối tuần thôi. CSGT nói không giải quyết xe thuê nên em phải kêu bạn mang cà vẹt, bảo hiểm xe ra để trình. Chứ không mấy ảnh giữ lại phạt thêm là cứ nửa ngày em tốn 1 triệu tiền thuê xe”.

Sau khoảng 10 phút, bạn của anh Nhật đã mang được các giấy tờ xe ra xuất trình. Anh Nhật bị lập biên bản các lỗi: xe gắn biển số không đúng quy cách, không xuất trình được cà vẹt xe tại thời điểm kiểm tra, tiếng pô xe ồn với tổng mức phạt là 650.000 đồng.

Sau khoảng 2 giờ lập chốt, CSGT - trật tự Công an Q.3 đã tổng kiểm soát 43 trường hợp, lập biên bản 21 lỗi vi phạm gồm: nồng độ cồn, không bằng lái xe, đi sai làn đường, không gương chiếu hậu, không chấp hành hiệu lệnh…