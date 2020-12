CSGT TP.HCM bật mí chiêu ‘nhanh như chớp’ của các nhóm đua xe

Đây không phải là lần đầu PC08 mở cao điểm xử lý đua xe , trước đó, mỗi dịp lễ tết, CSGT đều mở đợt ra quân. Điểm chung của các đợt ra quân này là ngoài lực lượng CSGT còn có cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an địa phương. Ngoài ra, hằng đêm, các tổ công tác phòng chống đua vẫn tuần tra công khai kết hợp hóa trang để xử lý các tình huống phát sinh.

Đại tá Phạm Hoàng Thảo, Trưởng Công an H.Bình Chánh cho biết, các nhóm đua xe thường hẹn nhau thời gian, địa điểm trong nhóm kín qua mạng xã hội . Các cuộc đua xe, so kè tốc độ diễn ra chớp nhoáng, những thanh niên tham gia tăng tốc độ, rú ga rồi nhanh chóng giải tán. Khi phát hiện có lực lượng chức năng, các xe chạy tán loạn gây khó khăn cho quá trình vây bắt, xử lý của công an.