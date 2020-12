CSGT liên tiếp bị người vi phạm đánh: Trưởng phòng CSGT TP.HCM nói gì?

Trước các sự việc CSGT TP.HCM liên tiếp bị người vi phạm đánh , thượng tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cho biết, Ban giám đốc Công an TP chỉ đạo rất rõ việc bố trí lực lượng tuần tra phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, trong đó có cả an toàn sức khỏe của người tham gia giao thông và chiến sĩ CSGT.