CSGT TP.HCM khởi tố vụ án liên quan người chạy xe máy vượt gây tai nạn

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM ) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra lúc 21 giờ 30 phút ngày 22.7.2021 tại chân cầu Sài Gòn (đường Xa Lộ Hà Nội, P.An Khánh, TP Thủ Đức) theo quy định tại Điểm b Khoản 1, Điều 260, Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Ngày 23.9.2021, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM chuyển vụ án “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự của PC08 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo lời khai của những người liên quan, vào thời điểm xảy ra tai nạn, ông L.M.T (30 tuổi, ngụ P.9, Q.3) điều khiển xe máy biển số 59T1-870.88 lưu thông qua cầu Sài Gòn theo hướng từ quận Bình Thạnh về TP Thủ Đức.

Khi đến chân cầu Sài Gòn (đường Xa Lộ Hà Nội, P.An Khánh, TP Thủ Đức), ông T. vượt xe máy biển số 54X6-4385 do bà L.T.T.T (38 tuổi, ngụ P.Bình Khánh, TP Thủ Đức) điều khiển đang lưu thông phía trước cùng chiều dẫn đến va đụng vào phần phía sau xe của bà T., làm cho bà T. bị ngã xuống đường, bất tỉnh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và hai phương tiện bị hư hỏng.

Kết luận giám định pháp y về thương tích của Phân viện Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM xác định, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tai nạn của bà L.T.T.T là 65%.

Theo PC08, quá trình điều tra cho thấy nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông là do ông L.M.T vượt xe khi xe phía trước chưa tránh về bên phải, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật giao thông đường bộ.

"Đây là một trong số rất nhiều vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vượt xe không đúng quy định. Trong quá trình tham gia giao thông, khi chúng ta vượt một phương tiện khác đang lưu thông cùng chiều cũng có nghĩa là sẽ tăng nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, đòi hỏi mỗi người lái xe phải có sự tập trung chú ý quan sát, tuân thủ các quy tắc giao thông và chỉ vượt xe khi thấy đảm bảo các điều kiện an toàn cho bản thân mình và cho những người tham gia giao thông khác", Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM lưu ý người tham gia giao thông.