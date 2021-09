Sau ngày 30.9: Người dân thắc mắc đang ở các tỉnh, muốn vào TP.HCM phải làm sao?

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 , từ 0 giờ ngày 9.7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) tái thiết lập 12 chốt, trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở khu vực cửa ngõ.

Đến thời điểm hiện tại, số xe được yêu cầu quay đầu ít hơn vì người dân đã nắm được các quy định, không còn tình trạng đến chốt kiểm soát mới biết không vào được TP.HCM.

Trước đó, CSGT Cát Lái trực chốt kiểm soát này cũng phối hợp với Thanh tra Sở GTVT TP.HCM xử lý một số trường hợp xe chở người qua chốt không đảm bảo giãn cách.

Tại chốt kiểm soát Tỉnh lộ 8 (đoạn chân cầu Phú Cường) giáp ranh huyện Củ Chi và Bình Dương do Đội CSGT An Sương phụ trách ít có trường hợp người dân đi tự túc xin qua chốt, thay vào đó, đa phần các xe qua chốt này là xe tải có mã QR và xe cấp cứu có hợp đồng, điểm đi, điểm đến rõ ràng.

"Từ khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16 yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó", CSGT không giải quyết cho các trường hợp cá nhân qua chốt kiểm soát. Một số trường hợp đi tái khám bệnh, đi chuyển viện có hồ sơ bệnh án đầy đủ mới được giải quyết", nguồn tin chia sẻ.

Tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid -19 tại Quốc lộ 50 (đoạn giáp Long An) do Trạm CSGT Đa Phước phụ trách, lượng xe qua lại chỉ bằng phân nửa so với các chốt quanh đó. CSGT trực chốt tuyệt đối không giải quyết cho các trường hợp đi ô tô, xe máy cá nhân qua chốt. Theo đó, chỉ có xe chở hàng hóa thiết yếu, xe phục vụ phòng chống dịch, xe của lực lượng chức năng mới được CSGT giải quyết để ra, vào chốt cửa ngõ.