CSGT TP.HCM phạt nghiêm ‘ra đường không cần thiết’: Đủ kiểu xin xỏ nhưng đều bị phạt 2 triệu

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 25.7, dù là Chủ nhật cuối tuần, nhưng đường phố chỉ khá vắng từ 6 – 8 giờ, đến khoảng 9 giờ sáng, xe cộ lại tương đối đông đúc trở lại. Đội CSGT – TT Công an Q.3 sau khi tuần tra lưu động đã lập chốt kiểm soát ngay đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn gần ngã tư giao Lý Chính Thắng).

Mua áo shipper đi ‘giao đơn ngoài’

Để tăng cường kiểm soát, xử lý các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, CSGT – TT Công an Q.3 kiểm tra giấy tờ của tất cả những người qua chốt kiểm soát. Khác với trước đó, shipper được tạo điều kiện đi thoải mái, thì nay, shipper đi qua chốt phải có đơn tại Q.3 mới được lưu thông, nếu không shipper được mời quay đầu.

Anh D. thừa nhận mua áo Grab mặc để đi làm trong mùa dịch Ảnh: Khả Hòa

Trong lúc CSGT đang tất bật kiểm tra giấy tờ, anh L.A.D (24 tuổi) mặc áo Grab được yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ. Nhìn D. lúng túng, CSGT hỏi: “Em không phải đối tác của Grab đúng không?”. D. đáp: “Dạ em shipper”. CSGT yêu cầu D. chứng minh là shipper nhưng D. không đưa ra được đơn hàng hay app của tài xế. D. ngập ngừng: “Dạ em chạy ngoài thôi”.

CSGT thông báo: “Em ra đường trong trường hợp này là không cần thiết, nha theo Chỉ thị 16 và đặc biệt là Chỉ thị 12 tăng cường thực hiện Chỉ thị 16, tất cả đều phải ở nhà, ra đường trong trường hợp mua lương thực, thực phẩm hai nữa là cấp cứu. Em thuộc diện là không có được ra đường, chưa kể em mặc đồ Grab mà em không phải là nhân viên Grab nữa nha”.

D. cho biết, quê ở Bắc Giang vào TP.HCM bán quần áo cho một cửa hàng. Mùa dịch, cửa hàng đóng cửa, D. chuyển sang là “shipper tự do” giao hàng từ chợ Hoàng Hoa Thám đến tận nhà theo yêu cầu của tiểu thương.

Shipper không có đơn tại Q.3 thì không được qua chốt Ảnh: Khả Hòa Chỉ vào bịch đậu hũ còn để ở sau yên xe: “D. nói em chỉ chạy kiếm thêm, chứ giờ thất nghiệp ở nhà lấy tiền đâu mà sống”. CSGT thở dài: “Em không phải đối tác của các hãng, em chạy như này là không được. Nhìn áo và nón Grab mà mới như này là biết ngay, mới mua để chạy mùa dịch này thôi”. Chỉ vào bịch đậu hũ còn để ở sau yên xe: “D. nói em chỉ chạy kiếm thêm, chứ giờ thất nghiệp ở nhà lấy tiền đâu mà sống”. CSGT thở dài: “Em không phải đối tác của các hãng, em chạy như này là không được. Nhìn áo và nón Grab mà mới như này là biết ngay, mới mua để chạy mùa dịch này thôi”.

Tại thời điểm kiểm tra, D. cũng không xuất trình được cà vẹt xe, nhưng nhìn D. luống cuống, CSGT chỉ nhắc nhở về giấy tờ, ngoài ra vì ra đường không có lý do chính đáng, D. bị phạt 2 triệu đồng. CSGT giải thích thêm cho D. về các quy định hiện nay để phòng dịch. D. chấp nhận lỗi, điện thoại cho tiểu thương ở chợ: “Em mang đậu về lại nhé ạ”.

“Sếp gọi...”

Trường hợp khác, ông H.V.T (49 tuổi) chạy ô tô chở sếp người nước ngoài đi qua chốt cũng bị lập biên bản vì ra ngoài không có lý do chính đáng. Ông T. cho hay vừa chạy từ Tây Ninh về Q.1 để sếp làm việc. Qua chốt kiểm soát cửa ngõ, ông trình giấy test âm tính và được cho phép lưu thông. Nhưng vào đến chốt của Đội CSGT – TT Công an Q.3, ông T. bị phạt.

Ông T. cho hay là lái xe của công ty nước ngoài, công ty có lệnh nên vẫn phải ra ngoài Ảnh: Vũ Phượng

Ông nghẹn giọng: “Mình là tài xế, công ty sếp lệnh đi mình chỉ biết đi chứ giờ ra gặp trường hợp này biết làm sao bây giờ. Mình không đi thì sau dịch việc đâu mà làm nữa. Mấy hôm trước tôi vẫn đi bình thường, sếp lệnh thì đi chứ biết từ chối kiểu gì. Lương cơ bản có 170.000 đồng/ngày, không làm không được. Còn có phải lĩnh vực thiết yếu hay không thì công ty phải nắm được quy định. Họ điều tài xế đi rồi bị phạt vầy, giờ về công ty giải quyết chứ tôi sao chịu nổi”.

Theo lời ông T., công ty của ông hoạt động ở lĩnh vực làm đồ trang sức, có trụ sở ở Tây Ninh. Ông T. thường chở sếp đi lại giữa Tây Ninh – TP.HCM để giải quyết công việc.

Sáng 25.7, vẫn có khá nhiều xe cộ lưu thông Ảnh: Khả Hòa Tương tự, anh K. (27 tuổi) đi ô tô qua chốt kiểm soát cũng trình được giấy đi đường của một công ty vận chuyển cấp. Anh K. cho hay anh là tài xế, đang trên đường đi đón chuyên gia ra sân bay theo yêu cầu của công ty. Trả lời PV, anh K. ngao ngán: "Công việc thôi, công ty điều tôi đi tôi phải đi. Mà Chỉ thị 16 quy định như vậy rồi, ra đường CSGT phạt cũng chịu thôi. CSGT nói công ty không có mã QR thực hiện 3 tại chỗ nên bị lập biên bản. Tôi báo về công ty và công ty nói sẽ chịu cho mình, mình công nhân thôi, cứ nghĩ có giấy là đi bình thường, chứ không có công ty điều thì mình ra đường làm gì". CSGT kiểm tra, giải thích với nhiều trường hợp về các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Ảnh: Khả Hòa

Từ ngày 9.7 đến nay, đội CSGT – TT Công an Q.3 đã lập biên bản 73 trường hợp vì ra đường không có lý do chính đáng, mỗi trường hợp bị phạt 2 triệu đồng. Ngoài các chốt kiểm soát trên đường, CSGT cũng tuần tra lưu động, kiểm tra ngẫu nhiên và kiên quyết mạnh tay xử phạt các trường hợp ra đường không có lý do.