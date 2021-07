CSGT TP.HCM xử phạt sau 18 giờ: Lặng người trước ông bố chở bình oxy cứu con

Đúng 18 giờ tối, tổ tuần tra lưu động của Đội CSGT - TT Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) xuất phát từ trụ sở Công an Q.Tân Bình đi qua khắp các tuyến đường để kiểm tra người dân ra đường không có lý do cần thiết.

Sau khi đi qua các tuyến Lê Văn Sỹ, Trần Quốc Hoàn, đến Công viên Hoàng Văn Thụ, tổ công tác dừng lại kiểm tra các xe di chuyển trên đường. Theo ghi nhận, đường phố sau 18 giờ khá vắng vẻ, chỉ còn lực lượng y tế và những người thật cần thiết mới ra đường.

Tổ công tác của Công an Q.Tân Bình đã nghe người dân trình bày đủ lý do, từ đi test Covid-19 phải chờ đợi về trễ đến công việc thu xếp không kịp.

Xúc động tình cha

Tại Công viên Hoàng Văn Thụ, tổ công tác đã yêu cầu tất cả các xe dừng lại kiểm tra giấy tờ. Một người đàn ông áo ướt đẫm mồ hôi, đeo bao tay y tế, cầm theo chai xịt khuẩn đang chở bình oxy phía sau rưng rưng nước mắt khi CSGT yêu cầu dừng xe.

Anh Vân mở điện thoại có hình con gái đang nằm bên cạnh bình oxy để CSGT cảm thông ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Anh cho biết tên Lê Đình Vân (40 tuổi) vừa từ đường Phạm Văn Đồng qua trung tâm phân phối bình oxy ở Kênh Tân Hóa để đổi bình về cho con gái bị u gan nguyên bào. "Chiều tự nhiên nó mệt quá, bình oxy trong nhà thì cạn kiệt. Tôi biết đã giờ giới hạn ra đường theo Chỉ thị 16 nên tôi phải cầm bệnh án của cháu để công an hỏi thì mình sẽ đưa ra để mấy anh hiểu mình ra đường là để cứu con. Một bình oxy 40kg chạy được 24 tiếng. Bé phẫu thuật ở BV Nhi đồng 2 từ 30.4 năm ngoái, không may tháng 3 vừa rồi bị tái phát lại, gia đình đưa đi viện nhưng bác sĩ trả về, chỉ nằm ở nhà. Giờ không có oxy là chết, nên tôi phải đi đổi bình để cứu con", anh chia sẻ.

Mùa dịch, vợ chồng anh Vân đều không ổn định công việc, dành trọn thời gian ở chăm con, mỗi bình oxy giá 400.000 đồng nên cuộc sống càng chật vật.

Để CSGT tin tưởng, anh Vân mở điện thoại có hình con gái đang nằm bên cạnh bình oxy. CSGT đang cầm giấy tờ của anh trên tay đã lặng người vì xúc động. Thiếu tá Lê Hoàng - tổ trưởng tổ công tác đã động viên chia sẻ cùng anh Vân, đồng thời nhắc anh khi thật cần thiết ra ngoài cố gắng sắp xếp trước 18 giờ.

Nhận món quà nhỏ mang ý nghĩa động viên từ tổ công tác, anh Vân rưng rưng xúc động, nghẹn giọng: "Tôi xin cảm ơn rất nhiều. Tôi hiểu quy định nhưng vì cứu con mới phải ra ngoài giờ này". Trước khi rời đi, anh Vân liên tục gật đầu nói cảm ơn. Thiếu tá Lê Hoàng cùng đồng nghiệp lại lặng người nhìn theo bóng người đàn ông chở theo bình oxy khuất dần.

Đủ lý do

Trên đường Lê Văn Sỹ lúc 18 giờ 30 phút, CSGT yêu cầu hai cô gái đi chung xe máy dừng lại kiểm tra lý do ra đường. Cả hai đều có giấy thông hành được bưu cục cấp nhưng không nằm trong nhóm được ra đường sau 18 giờ. Cả hai bối rối cho biết nắm rõ quy định, nhưng vì không xử lý kịp chuyến thư nên mong CSGT thông cảm, từ mai sẽ tuyệt đối chấp hành.

Thanh niên đi giao gạo bằng xe mất biển số ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cũng tại đây, CSGT yêu cầu dừng xe một nam thanh niên. Người này xuất trình được giấy tờ đi đường chứng minh vừa đi giao xong gạo nhưng xe không có biển số và không có các giấy tờ kèm theo. Nam thanh niên giải thích: "Xe này xe của mẹ em, em mới 17 tuổi cũng chưa đủ tuổi thi bằng lái nhưng vì gia đình nên cũng nghỉ học lâu rồi và giờ phụ mẹ đi giao gạo".

Tổ công tác của Công an Q.Tân Bình đã nghe người dân trình bày đủ lý do, từ đi test Covid-19 phải chờ đợi về trễ đến công việc thu xếp không kịp ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau khi được CSGT giải thích về quy định của TP, người này xin lỗi rồi xin được dắt xe vào tiệm gạo ngủ nhờ, chờ sáng rồi về. Về biển số xe, anh giải thích do chạy bị rớt nhưng giờ các điểm đăng ký xe đều nghỉ, không thể làm lại được.

CSGT kiểm tra giấy tờ của người ra đường sau 18 giờ ngày 26.7 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

CSGT đi khắp các tuyến đường để kiểm tra người dân ra đường không có lý do cần thiết ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hai cô gái có giấy thông hành được bưu cục cấp nhưng không nằm trong nhóm được ra đường sau 18 giờ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ, Công an Q.Tân Bình có 76 chốt và 20 điểm kiểm soát, ngoài ra có thêm 15 tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên đường để kiểm tra người dân ra đường không lý do. Đến ngày 24.7, lực lượng chốt trực tại Tân Bình không nhắc nhở, mà xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.