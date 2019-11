CSGT trực đêm, tuần tra đêm được nhận bồi dưỡng bao nhiêu tiền?

Gần đây, câu chuyện cán bộ CSGT Đồng Nai tố cáo "sếp" bảo kê xe vi phạm, không phát các khoản tiền ăn, tiền trực lễ tết, ca đêm cho cả trăm cán bộ, chiến sĩ với số tiền lên đến nhiều tỉ đông/năm xôn xao dư luận và đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Ngày 25.11, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo, giao Thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của bộ này kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về việc can thiệp xử lý xe quá trọng tải của một số cán bộ, chiến sĩ CSGT thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian sớm nhất.

Vụ việc trên khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, số tiền bồi dưỡng mà mỗi cảnh sát giao thông - CSGT nhận được cho một ca trực đêm là bao nhiêu?

Trực đêm được bồi dưỡng 100.000 đồng/người/ca đủ 4 tiếng