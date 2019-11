Sếp CSGT Đồng Nai bị cấp dưới tố 'bảo kê' xe vi phạm nói gì?

Liên quan đến vụ CSGT Đồng Nai tố sếp 'bảo kê' xe vi phạm , sáng ngày 24.11, PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với trung tá Phạm Hải Cảng, Trạm trưởng Trạm CSGT số 2 (xã Phú Túc, H.Định Quán, Đồng Nai), người bị tố.

Cụ thể, trung tá Cảng phủ nhận việc gọi điện cho cấp dưới can thiệp quá trình xử lý. “Trước giờ tui chưa bao giờ gọi điện can thiệp cả, còn những lần tôi gọi là để hỏi thăm tình hình, anh em làm việc thế nào thôi”, trung tá Cảng nói.

Cũng theo trung tá Cảng, nội dung tố cáo trong clip đăng tải trên báo là thông tin một chiều: “Mấy người đó tự biên tự diễn rồi nói thế này thế kia, trong khi đó tôi có nói cái gì đâu, anh coi cái clip anh cũng thấy đó. Cá nhân người ta thích làm vậy thì người ta làm thôi”.

Trung tá Cảng cho hay không bình luận gì thêm, chờ Thanh tra Công an tỉnh vào cuộc vì “việc đâu còn có đó”.

Sáng cùng ngày, PV Thanh Niên đã gọi cho thượng tá Đặng Thế Trung, Trưởng phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai để hỏi rõ thêm về vụ việc nhưng ông Trung không bắt máy.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 24.11, báo chí đăng tải một bài viết cùng clip (người tố cáo cung cấp) ghi lại hình Tổ tuần tra CSGT thuộc Trạm CSGT số 2 (xã Phú Túc, H.Định Quán, Đồng Nai) đang làm nhiệm vụ trên QL20 và xử lý 1 xe tải vi phạm giao thông.

Tuy nhiên, sau đó tổ tuần tra nhận cuộc gọi của một "sếp" CSGT (được cho là Trưởng trạm số 2) thì chiếc xe trên được cho đi mà không bị xử phạt. Khi cho đi, cán bộ CSGT này còn nói với tài xế: “Sếp chỉ đạo thì cho đi nhưng phải chấp hành đàng hoàng. Đừng nói gửi sếp rồi muốn chở sao chở nha”.

Ngoài việc tố cáo "sếp" bảo kê xe vi phạm , những người tố cáo còn đề nghị cơ quan có thẩm quyền còn làm rõ các khoản tiền ăn, trực lễ tết, trực ca đêm... Vì theo những người này có cả trăm cán bộ chiến sĩ CSGT chỉ ký tên vào danh sách chứ không nhận được tiền với nhiều tỉ đồng/năm.

Trả lời Thanh Niên, đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (hiện đang phụ trách điều hành Công an tỉnh Đồng Nai), cho biết thông qua báo chí ông đã nắm được thông tin vụ việc. Đại tá Văn Quyết Thắng trình bày do ông mới từ Cảnh sát PCCC sát nhập về, sau đó được Bộ Công an phân công tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai nên chưa nắm rõ tình hình.

Đối với vụ việc cán bộ Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai tố cấp trên bảo kê xe và không chi trả các khoản chi phí về tiền ăn, lễ tết, trực ca đêm… ông chỉ mới nắm thông tin qua báo chí đăng tải. “Thứ hai tuần sau Công an tỉnh họp xử lý vấn đề này, tôi sẽ yêu cầu Thanh tra Công an tỉnh cùng các Phòng ban liên quan báo cáo và xử lý theo quy định nếu cán bộ, chiến sĩ nào sai phạm”, ông Thắng nói.