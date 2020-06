CSGT truy đuổi tài xế nghi chở ma túy, thuốc lá lậu bỏ chạy sau tai nạn

Sáng 12.6, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết một cán bộ của đội vừa truy đuổi thành công tài xế bỏ chạy sau tai nạn giữa hai xe ô tô và phát hiện thêm các sai phạm khác.

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút, trong lúc làm nhiệm vụ điều hòa giao thông , đại úy Trần Quốc Thanh (cán bộ Đội CSGT An Sương) phát hiện ô tô con BS 60A-695.16 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 hướng từ vòng xoay An Sương đi An Lạc tông vào ô tô con khác đang dừng chờ đèn đỏ phía trước cùng chiều.