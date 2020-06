Cư dân mạng quan tâm: Bé trai bị 'làm nhục' trong thang máy

Đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy 2 người đàn ông bước vào thang máy, một người bất ngờ có hành vi dùng chân đá vào bộ phận nhạy cảm của bé trai ở trong thang máy từ trước, sau đó người này tiếp tục co chân chĩa vào mặt cháu bé . Vụ việc chỉ bị phát hiện sau khi cháu bé kể lại với mẹ và người mẹ yêu cầu trích xuất camera an ninh thang máy.