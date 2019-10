Cư dân mạng quan tâm: 'Cậu Vàng' đẩy 'lão Hạc' trên đường phố

Clip thu hút hàng ngàn bình luận của dân mạng, trong đó không ít người cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông dành cho cả “ Cậu Vàng ” và “lão Hạc”.

Tai nạn xe máy thương tâm

Vụ việc xảy ra vào trưa hôm qua và được cộng đồng mạng chia sẻ với sự tiếc thương cho cô gái trẻ xấu số.

Theo thông tin ban đầu: do nhà dân đang xây dựng nên đổ cát tràn ra đường, nạn nhân đi xe máy, chở cháu bé ngang qua, không may trượt ngã ra đường, xe ô tô phía sau trờ tới. Cháu bé may mắn thoát chết. Dân cư mạng yêu cầu nhà đổ vật liệu xây dựng tràn ra đường cũng phải chịu trách nhiệm!