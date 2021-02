Cư dân mạng quan tâm: Nữ tài xế bất cẩn khiến con suýt gặp nạn

Có thể do bất cẩn không bấm chốt cửa nên đứa trẻ đã tự bật mở cửa và nữ tài xế thì không hay biết. Thấy tình huống nguy hiểm, người lái ô tô phía sau đã liên tục bấm còi, ép nữ tài xế tấp xe vào lề đường. Do nữ tài xế đạp thắng gấp nên đứa trẻ bị ngã ra ngoài khiến người xem “thót tim”. May mắn em bé bình an vô sự.