Cư dân mạng quan tâm: Taxi không nhường đường xe cứu thương; sốt MV Hai triệu năm

Cư dân mạng lên án gay gắt và cũng tạo ra cuộc tranh cãi nảy lửa. Đa phần Facebooker “ném đá” tài xế taxi vì cho rằng bác tài không linh hoạt, nhưng số khác lại lý giải rằng tình huống đèn đỏ là “khó đỡ” vì không thể nhường đường mà không vi phạm giao thông.

MV Hai triệu năm của rapper Đen Vâu gây sốt

Từ đầu đến cuối cảnh quay MV đơn giản, ca sĩ chỉ ngâm mình dưới nước biển, nhưng lời rap và giọng ca hỗ trợ khá thú vị. Tuy nhiên, cái hot nhất lại là việc cảnh quay trong MV này đã khơi gợi niềm hứng thú chế ảnh của cư dân mạng.

4 “hảo hán” tuổi teen cầm dao thị sát phố phường Hà Nội!

Bốn nhân vật này bị Đội cảnh sát hình sự (Q.Hà Đông) phối hợp Công an P.Vạn Phúc bắt giữ; thu 8 tuýp sắt gắn dao nhọn. Nghe đâu các “hảo hán” đang chuẩn bị giao chiến với một nhóm khác. May mà công an phát hiện kịp thời, không thì...