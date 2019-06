Cư dân mạng quan tâm: VN thắng Thái Lan; bị đánh 'nhầm' khi đến nhà bạn gái

Câu chuyện cũng khá xôn xao. Xác minh của Thanh Niên, Công an TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, nam thanh niên bị đánh nhập viện là do hiểu lầm. Cụ thể, tối 2.6, anh Đinh Quang Hưng (28 tuổi, Hải Phòng) đến nhà ông Lê Đức Chiến tại thôn Cẩm Liên, xã Cẩm La để gặp con gái ông này. Khi đến nơi, anh Hưng chỉ gặp một bé gái ở sân nhà. Trong lúc hỏi chuyện, do thấy người lạ nên cháu bé khóc lớn, rồi có tiếng hô hoán bắt cóc trẻ em . Thấy vậy, anh Hưng bỏ chạy liền bị người dân truy bắt và bị đánh hội đồng. Không những thế một số người đã quay lại clip tung lên mạng xã hội là có bắt cóc trẻ em khiến người dân hoang mang.