Cư dân mạng quan tâm: Y, bác sĩ Bình Thuận khóc mừng vì bệnh nhân âm tính

Cả tháng qua, tập thể y, bác sĩ ở Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện đa khoa Bình Thuận) đã tập trung điều trị cho các BN nhiễm Covid-19 của Bình Thuận và cùng chịu cảnh cách ly với gia đình. Niềm vui của họ đã được cư dân mạng chung tay chia sẻ và chúc mừng!

Virus corona gây Covid-19 bám trên khẩu trang đến 1 tuần, nhưng "sợ" rửa tay xà phòng

Phạt 5 thanh niên ra đường tìm quán net chơi game

Công an P.Văn Quán, Q.Hà Đông, Hà Nội đã xử phạt 5 thanh niên mỗi người 200.000 đồng do ra đường không có lý do cần thiết. Được biết, câu chuyện có phần hài hước như trên không phải là cá biệt, Hà Nội đã xử phạt nhiều trường hợp ra đường không có lý do cần thiết.

Công bố bệnh nhân thứ 242, 243, 244, 245 nhiễm Covid-19

Bức xúc chuyện ra đường tụ tập