Dân mạng năn nỉ 'tha' shipper vì chưa rõ lệnh cấm giao hàng

Trong ngày đầu (17.5) TP.Đà Nẵng dừng hoạt động một số loại hình vận chuyển khách, shipper… lực lượng công an Q.Hải Châu đã dừng một số phương tiện giao hàng. Tuy nhiên, trước cảnh một nam shipper bị dừng xe trên đường Trưng Nữ Vương chở phía sau yên xe máy là thùng hàng, cư dân mạng đã lên tiếng.

Thật bất ngờ, hình ảnh trên lại khiến cộng đồng mạng thương cảm. Cư dân mạng đã hết lời năn nỉ lực lượng chức năng chỉ nên nhắc nhở, tuyên truyền cho shipper vì thời điểm xảy ra (buổi sáng đầu tiên) có thể một số người chưa kịp nắm bắt quy định cụ thể. Tài khoản Khắc Vũ gợi ý: “Ngày đầu tiên, thiết nghĩ cơ quan chức năng nên tuyên truyền nhắc nhở, lập biên bản cảnh cáo không tái phạm. Ngày thứ 2, 3 còn tái phạm thì mới dùng biện pháp mạnh”.

Chiều 17.5, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an Q.Hải Châu, cho biết trong ngày đầu tiên thực hiện chỉ đạo của TP về việc dừng hoạt động một số loại hình vận chuyển khách, shipper... lực lượng công an quận và các phường đã ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát. Lực lượng tuần tra đã dừng phương tiện kiểm tra và nhắc nhở đối với các hành vi vi phạm không phải là dịch vụ giao thức ăn.

“Trong ngày 17.5, chúng tôi chưa xử phạt trường hợp nào, ngày đầu tiên anh em chỉ nhắc nhở thôi. Những ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ thực hiện theo những văn bản mới nhất của UBND TP.Đà Nẵng”, đại tá Hương thông tin.

Ông Lê Sơn Phong, Phó giám đốc Sở TT-TT, cho biết đơn vị này đã có hướng dẫn các DN bưu chính, chuyển phát trên địa bàn về việc giao hàng nhằm bảo đảm hoạt động giao nhận, vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân, DN trong tình hình mới.

Cụ thể, đối với các dịch vụ bưu chính, chuyển phát theo giấy phép bưu chính, thông báo xác nhận hoạt động bưu chính do cơ quan có thẩm quyền cấp được phép hoạt động bình thường gồm cung ứng dịch vụ thư; dịch vụ gói, kiện. Bên cạnh đó, địa điểm kinh doanh , văn phòng đại diện, chi nhánh xuất trình các giấy tờ sau với cơ quan chức năng: Giấy phép bưu chính hoặc Thông báo xác nhận hoạt động bưu chính do Bộ TT-TT hoặc Sở TT-TT Đà Nẵng cấp. Đối với bưu tá, nhân viên giao hàng, ngoài các giấy tờ nêu trên phải xuất trình được tài liệu chứng minh là lao động của DN. Đặc biệt, đối với DN bưu chính, chuyển phát nào có dịch vụ kết nối giữa người giao hàng và người gửi hàng cá nhân (tương tự Grab, Now, Be, GoViet...) thì tạm dừng dịch vụ cho đến khi có thông báo mới của TP.Đà Nẵng. Nghiêm cấm các bưu tá, nhân viên của DN bưu chính, chuyển phát lợi dụng nội dung này để nhận đơn ngoài qua các ứng dụng giao hàng công nghệ. Bên cạnh đó, khi giao hàng bưu tá, nhân viên thực hiện nhiệm vụ giao nhận hàng hóa phải bảo đảm các quy định về phòng chống dịch.