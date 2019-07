Dân ồ ạt xây nhà trái phép vì không thể chờ quy hoạch

Nhiều năm nay, trên địa bàn xã Vĩnh Trung có hơn trăm ngôi nhà đua nhau "mọc" lên trái phép, biến thành các cụm dân cư. Điển hình như dọc tuyến đường ở thôn 2, xã Vĩnh Trung, có cả những ngôi biệt thự rộng cả nghìn mét vuông, nhà cao tầng ngang nhiên “mọc” ngay trên đồng ruộng.

Sống ở thôn 2, xã Vĩnh Trung gần 20 năm nay, đến cuối năm 2017, ông Đặng Văn Hậu (60 tuổi) vay tiền ngân hàng và người thân được gần 500 triệu đồng để xây thêm căn nhà cấp 4 cho con trai chuẩn bị lấy vợ. Trong quá trình thi công, không thấy có cán bộ địa phương nào đến nhắc nhở gia đình ông, cho đến khi căn nhà sắp hoàn thiện, chính quyền mới ra thông báo sẽ cưỡng chế trong tháng 7.

"Tôi đi mua đất để xây nhà thì chính quyền nói quỹ đất không còn, trong khi nhu cầu của gia đình là rất cấp bách, bởi nhà tôi có 5 người vẫn đang phải sống trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 35 m2. Tôi thấy nhiều hộ xây trái phép để ở không việc gì, nên mình cũng làm theo", ông Hậu nói.

Những tưởng mọi chuyện êm xuôi, cuối tháng 5, gia đình anh Hoa nhận được thông báo của chính quyền yêu cầu phải tự phá dỡ ngôi nhà vừa xây xong. "Đúng là gia đình xây trái phép, nhưng tôi đã nhiều lần lên UBND xã để hỏi mua đất ở thì không có. Một số chỗ có đất để xây thì chính quyền nói vướng vào quy hoạch khác, nên phải đánh liều mở rộng nhà để ở", anh Hoa than thở.

Qua rà soát của UBND xã Vĩnh Trung trước năm 2014, địa bàn xã có 71 trường hợp vi phạm. Từ năm 2014 đến nay, thêm 52 trường hợp chiếm đất, sử dụng sai mục đích và xây nhà trái phép. Đặc biệt, chỉ mấy tháng đầu năm, đã có thêm 16 trường hợp vi phạm.

Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Trung, nguyên nhân để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên là do TP.Móng Cái chậm xây dựng quy hoạch mới thay cho quỹ hoạch cũ không còn phù hợp. Trong khi nhu cầu về nhà ở của người dân xã đảo ngày một tăng cao, vì quy mô dân số đã thay đổi so với những năm trước. Ngoài ra, do chính quyền địa phương buông lỏng, chậm xử lý , nên để sự việc xảy ra kéo dài, gây bất ổn tình hình an ninh trật tự.