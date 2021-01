Dàn 'siêu xe' gây 'sốt mạng' của CSGT miền Tây: Khắc tinh của nạn đua xe!

Sự xuất hiện của dàn “siêu xe” này được cư dân mạng mong chờ sẽ là “khắc tinh” của nạn đua xe trái phép khiến ai nấy đều lo lắng.

“Racing boy khóc thét”

“Racing boy (PV - những thanh niên chạy xe không đội mũ, xe lạng lách, nẹt pô) khóc thét khi siêu xe BMW R 1250 GSA được trang bị cho đội CSGT đi tuần tra ” là dòng tít thu hút sự chú ý của cư dân mạng của một Facebooker khi đăng tải hình ảnh về dàn xe này.

Cư dân mạng, nhất là những người mê xe hai bánh, mê mẩn trước hình ảnh những chiếc xe mới cáu khi chưa “bóc tem” và khi lăn bánh trên đường. Facebooker này còn khuyên những ai thích đua xe trái phép nên từ bỏ đam mê tốc độ vì “CSGT đã được trang bị siêu xe, các anh không còn hiền để dễ dàng “thông chốt” như trước nữa”.

Sở dĩ có lời cảnh báo dành cho những người thích đua xe trái phép bởi dàn xe này được đánh giá là đáp ứng nhu cầu tuần tra của CSGT trên mọi địa hình, từ đường đô thị, trên cao tốc và cả những cung đường xấu. Một Facebooker bình luận: “Theo giới đam mê mô tô, chiếc BMW R 1250 GSA nêu trên dung tích đến 1.254 phân khối, công suất tối đa đến 136 mã lực thì các loại xe khác như Wave, Exciter... khó thoát được một khi bị truy đuổi”.

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đua xe

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, dàn xe BMW R 1250 GSA đang gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua là của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp. Thượng tá Thái Viết Vũ - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, xác nhận dàn xe này bao gồm 4 chiếc.

Xe BMW R 1250 GSA của CSGT tỉnh Đồng Tháp

Thượng tá Vũ cho biết lực lượng CSGT tiếp nhận dàn xe này vào tháng 11.2020, sau gần 1 năm Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp, theo đề xuất của lực lượng CSGT, đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp xét duyệt và cấp kinh phí. Dàn xe tham gia nhiệm vụ phòng, chống đua xe trên địa bàn và phục vụ công tác dẫn đường trong các dịp lãnh đạo cấp cao của T.Ư về địa phương công tác.

“Từ lúc trang bị xe tới nay, công tác phòng, chống đua xe trên địa bàn hiệu quả thấy rõ. Đúng là các đối tượng đua xe gặp mấy xe này của anh em truy đuổi thì chỉ có “khóc thét” như thông tin trên mạng xã hội đã đăng. Xe đấu của nhóm đua xe cỡ nào thì CSGT cũng xử lý được. Dòng xe này rất linh hoạt, anh em xoay trở rất nhanh nên rất hiệu quả”, thượng tá Vũ nói.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Đồng Tháp, sau khi tiếp nhận dàn xe trên, lực lượng CSGT đã tổ chức tập huấn kỹ năng điều khiển xe thực tế cho các cán bộ, chiến sĩ.

Tại miền Tây, không chỉ lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp được trang bị “siêu xe” để phục vụ công tác phòng, chống đua xe và tội phạm mà trước đó, lực lượng Công an tỉnh An Giang cũng được tỉnh này hỗ trợ kinh phí để mua 6 xe Yamaha FJR1300 với dung tích 1.300 phân khối.

Thượng tá Thái Viết Vũ cho biết thêm: “Thực ra Đồng Tháp học tập kinh nghiệm từ An Giang trong công tác phòng, chống đua xe nên mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo tỉnh hỗ trợ kinh phí để trang bị 4 xe này. Do các xe có giá trị lớn nên anh em rất quý, chỉ khi nào thực hiện phòng chống đua xe hoặc dẫn đoàn công tác thì mới sử dụng”.