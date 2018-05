Đảo lộn cuộc sống vì 'chợ đầu mối'

Theo phản ảnh của người dân, gần 1 tháng trở lại đây, phía sau Trung tâm hội nghị tiệc cưới Hoàng Vũ Plaza (đoạn ngã ba đường Đào Tấn - Trần Quốc Toản, thuộc khu dân cư bắc Ngô Gia Tự), hình thành khu nhà tiền chế rộng gần 1.500 m2, bên trong có hàng chục ki ốt. Khu vực này được chủ đầu tư là Công ty CP thương mại và dịch vụ Hoàng Vũ (trụ sở tại TX.An Nhơn) cho thuê làm nơi tập kết, mua bán các loại trái cây.



“Chợ đầu mối” trái cây hoạt động tấp nập từ khoảng 1 - 5 giờ sáng mỗi ngày, với nhiều lượt xe khách chạy tuyến bắc - nam liên tục ra vào để bỏ hàng, sau đó các chủ vựa dùng xe tải, xe độ chế, ba gác máy phân phối trái cây đi tiêu thụ ở các nơi. Do hoạt động ồn ào từ đêm khuya cho đến rạng sáng nên đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân, nhất là việc nghỉ ngơi sau một ngày lao động căng thẳng, mệt nhọc.

tin liên quan Rác ùn ứ, khu dân cư ở TP.HCM nghẹt thở

Bên cạnh đó, các tuyến đường tại khu dân cư bắc Ngô Gia Tự đã được ngành chức năng cắm biển giới hạn tải trọng, chỉ cho phép xe khách dưới 16 chỗ ngồi và xe tải dưới 8 tấn lưu thông. Nhưng trước khi đưa “chợ đầu mối” vào hoạt động, một số người đã nhổ các biển cấm và bị người dân phát hiện rượt đuổi, ngành chức năng đã khắc phục. Dù vậy, các xe khách có tải trọng vượt mức cho phép vẫn ngang nhiên chạy vào đường nội thị khu dân cư để bỏ trái cây. Bên cạnh đó, các tuyến đường tại khu dân cư bắc Ngô Gia Tự đã được ngành chức năng cắm biển giới hạn tải trọng, chỉ cho phép xe khách dưới 16 chỗ ngồi và xe tải dưới 8 tấn lưu thông. Nhưng trước khi đưa “chợ đầu mối” vào hoạt động, một số người đã nhổ các biển cấm và bị người dân phát hiện rượt đuổi, ngành chức năng đã khắc phục. Dù vậy, các xe khách có tải trọng vượt mức cho phép vẫn ngang nhiên chạy vào đường nội thị khu dân cư để bỏ trái cây.

Ông Đặng Thành Sơn, ở khu dân cư bắc Ngô Gia Tự, bức xúc: “Chợ đi vào hoạt động đến nay gần 1 tháng, đêm nào người dân cũng bị tiếng ồn của động cơ ô tô, tiếng còi xe quấy nhiễu giấc ngủ. Cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn và vô cùng căng thẳng. Chưa hết, xe khách còn ngang nhiên chạy vào đường cấm nhưng chẳng thấy chính quyền địa phương và lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Mặt khác, đã có chợ trái cây tại Bến xe An Nhơn rồi, giờ thêm chợ nữa, lại ở ngay giữa khu dân cư là sao?”.

Ông Đoàn Thanh Tú, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị TX.An Nhơn, xác nhận: “Tại khu dân cư này, Phòng Quản lý đô thị thị xã đã cắm biển giới hạn tải trọng tại các tuyến đường, còn việc tuần tra, phát hiện xử lý các trường hợp xe khách chạy vào đường cấm là trách nhiệm của lực lượng CSGT và chính quyền địa phương. Ở góc độ quản lý đô thị, sắp tới đơn vị sẽ tham mưu UBND thị xã mời các ngành chức năng làm việc, tìm hướng giải quyết đối với việc các loại xe lưu thông vào đường cấm, gây ảnh hưởng khu dân cư”.

Tiếp nhận phản ảnh của người dân, thượng tá Lê Đức Minh, Phó trưởng công an TX.An Nhơn, cho biết công an thị xã sẽ chỉ đạo đội CSGT trật tự tăng cường kiểm tra tải trọng các ô tô hoạt động tại chợ này và kiên quyết xử lý theo pháp luật. Còn theo ông Đào Xuân Huy, Phó chủ tịch UBND TX.An Nhơn, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói trên do tỉnh cấp phép, địa phương chỉ quản lý về mặt nhà nước. “UBND thị xã sẽ kiểm tra, xử lý hoạt động của “chợ đầu mối”, đảm bảo môi trường sống cho người dân”, ông Huy nói.