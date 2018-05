Rác ùn ứ, khu dân cư ở TP.HCM nghẹt thở

Xe rác xếp hàng cả trăm mét



Có mặt tại P.Hiệp Bình Chánh sáng 5.5, PV Thanh Niên ghi nhận rác thải tràn ngập quanh điểm tập kết. Xe rác dân lập từ các ngả đường liên tục kéo về đổ dồn thành những đống lớn. Rác từ trong trạm tập kết tràn ra ngoài, lấn sang trước cửa nhà và điểm kinh doanh buôn bán của người dân. .

Thỉnh thoảng, xe của Công ty TNHH MTV môi trường đô thị TP (Citenco) vào lấy rác, nhưng lượng rác đổ dồn về liên tục khiến nơi này luôn trong tình trạng ùn ứ. Con đường phía trước điểm tập kết bị rác đổ chắn kín khiến người dân phải hết sức vất vả luồn lách trước đầu xe chở rác mới đi qua được. Nhiều người điều khiển xe qua đây bị rác cuốn bánh xe, trượt ngã lăn ra đường. Mùi rác thải dồn từng đống bốc lên nồng nặc khiến người đi đường phải bịt mũi, ngán ngẩm.

Cách điểm tập kết khoảng 15 m, trên đường Kha Vạn Cân (sát đường Phạm Văn Đồng, Q.Thủ Đức) hàng chục xe lôi, xe ba gác chở rác xếp hàng dài cả trăm mét. Mặt đường biến thành nơi trung chuyển rác, nước rỉ rác chảy thành vệt, mùi hôi thối xộc lên khiến người đi đường ngộp thở.

Ảnh: Tiểu Thiên Xe chở rác đậu thành hàng dài trên đường Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức).

Tại điểm tập kết rác thải sinh hoạt trên đường Tam Bình (KP.2, P.Tam Phú), PV cũng ghi nhận cảnh rác bị ùn ứ, tràn ra đường. Nhiều xe tải chở rác xếp hàng chờ xe ép rác của Citenco đến vận chuyển, nước rỉ rác chảy xuống mặt đường gây ô nhiễm nặng…

Chị Trần Thị Tâm (28 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình Chánh) bức xúc: “Rác ùn ứ 5 ngày nay, không được xúc đi hết. Người ta cứ đổ tràn lan ra ngoài đường, vừa chắn hết đường vừa bịt luôn cửa vào nhà tôi, chịu hết nổi. Tôi đón con đi học về vấp phải rác ngã té toác cả chân, con tôi thì bị xây xước mặt mày”.

Theo nhiều người dân, họ đã gọi điện, phản ánh khắp từ phường đến quận nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết. Có hộ đã phải đóng cửa nhà đi nơi khác để tránh mùi hôi thối từ rác.

Chiều 5.5, trả lời PV Thanh Niên, ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Citenco (đơn vị chở rác từ điểm tập kết đến bãi rác xử lý tập trung - PV), cho biết nguyên nhân rác thải ùn ứ là do xe rác dân lập thu gom không đúng thời gian quy định. “Quy trình gom rác từ khu dân cư ra điểm tập kết do xe rác dân lập thực hiện; còn rác từ điểm tập kết đến bãi rác xử lý tập trung do xe của công ty chở. Để đảm bảo quy trình thu gom - vận chuyển khép kín, quy định 6 giờ sáng mỗi ngày mang rác tới điểm tập kết, nhưng xe rác dân lập chưa tuân thủ giờ giấc, có nhóm 3 giờ sáng đã mang ra, có nhóm đến trưa mới mang ra khiến xe chở rác rơi vào thế bị động.

Trước đây rác được gom từ điểm tập kết đến trạm trung chuyển, nhưng quy trình mới là chở thẳng đến bãi rác để giảm ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, giờ mở cửa bãi rác thì có nơi 9 giờ, có nơi 11 giờ. Trong tình thế đó, nếu công ty huy động hết xe chở đến sớm thì cũng phải chờ, mà chờ như thế thì gom rác hết điểm này dễ xảy ra điểm khác bị ùn ứ”, ông Nhựt phân trần và cam kết “Công ty sẽ huy động xe chở rác để xử lý dứt điểm, không để cảnh rác ùn ứ tái diễn ảnh hưởng đến khu dân cư”.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó giám đốc Sở TN-MT, khẳng định: “Sở đã báo cáo UBND TP về hoạt động của xe gom rác dân lập. TP cũng đã có chỉ đạo, phân cấp cho các quận, huyện làm việc trực tiếp, thống nhất giờ giấc gom rác, không để rác bị ùn ứ ở khu dân cư, điểm tập kết. Hiện có hàng ngàn xe gom rác dân lập hoạt động chưa thật sự bài bản về giờ giấc, phương tiện thu gom... Hướng giải quyết là trong năm 2018 sẽ từng bước hình thành các hợp tác xã, doanh nghiệp để tổ chức hoạt động quy củ hơn”.