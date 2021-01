Đào, quất Hà Nội ảm đạm giao dịch trước tết vì dịch Covid-19

Ngày 4.1.2021, anh Thái Đăng Phú - người tố CSGT Tân Sơn Nhất đòi 6,2 triệu đồng cho lỗi vi phạm 350 ngàn đồng cho biết vừa nhận được thư mời lên làm việc của Thanh tra Bộ Công an. Trước đó, 23.8.2020, anh Phú nhận được phản hồi của Thanh tra Công an TP.HCM cho rằng tố cáo của anh là không có căn cứ. Không đồng ý kết luận trên, anh tiếp tục gửi đơn đến các đơn vị trong đó có Thanh tra Bộ Công an..