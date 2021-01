Đau lòng người mẹ ròng rã tìm kiếm con gái 11 tuổi mất tích 30 ngày

Suốt thời gian qua, gia đình ròng rã tìm kiếm khắp nơi, lực lượng công an cũng đã vào cuộc nhưng vẫn biệt vô âm tín

Mất tích khi đang tu học ở chùa

Bé La Khổng Quỳnh Như (11 tuổi) đang tu học tại chùa Sư Nữ Bảo Quang (đường Núi Thành, P.Hòa Thuận Đông, TP.Đà Nẵng) mất tích đã 30 ngày, gia đình tìm kiếm bé khắp nơi nhưng đến nay vẫn không có kết quả. Trước đó, ngày 15.12.2020, chị Khổng Thị Mỹ Hà (trú P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê), mẹ cháu Quỳnh Như, đã đăng bài viết tìm kiếm con gái mất tích lên mạng xã hội nhờ cư dân mạng chia sẻ tìm kiếm

Trong bài viết, chị Hà cho hay cháu Quỳnh Như tu học tại chùa Sư Nữ Bảo Quang được 6 tháng thì ngày 9.12.2020 bé mất tích. Bé Như đang theo học văn hóa tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, cách chùa khoảng 200 m. Trước ngày cháu mất tích, chị Hà có lên thăm con gái và được cháu tâm sự là buồn chuyện học hành ở trường và cảm thấy áp lực vì bị một số bạn bè trêu chọc. Trước khi bỏ đi, cháu Như viết lại nhật ký với nội dung buồn chán vì bị bạn bè coi thường và không biết tâm sự cùng ai.

Cộng đồng mạng đã đồng loạt chia sẻ bài viết với mong muốn người mẹ sớm tìm được con gái. Tài khoản Thuan Le Van chia sẻ: “Rất mong mọi người chia sẻ để giúp người mẹ sớm tìm được con gái. Bên cạnh đó, mọi người cố gắng chú ý vì cũng có khả năng bé bị dụ dỗ hoặc bắt cóc ... Xin hãy giúp đỡ gia đình chị Hà”. Bên cạnh đó, nhiều tài khoản cũng có ý kiến cho rằng ở độ tuổi dậy thì, nhiều đứa trẻ bị rối loạn tâm lý là điều khó tránh, thời điểm này con cái cần ở gần gia đình và phải được chia sẻ, động viên.

Bé La Khổng Quỳnh Như mất tích khi đang tu học tại chùa đến nay đã 30 ngày Ảnh: Gia đình cung cấp

Thức trắng đêm, ròng rã tìm con

Ngày 8.1, chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Hà cho biết thời gian trước bé Quỳnh Như có gặp một số vấn đề về tâm lý, sau khi được mẹ đưa đến chùa Sư Nữ Bảo Quang để cầu an thì cháu có ý muốn ở lại chùa. “Ở chùa, cháu có bạn bè cùng trang lứa, được các sư cô chăm sóc chuyện ăn ở, đọc kinh và buổi chiều đến trường học văn hóa. Không hiểu sao bé lại dại dột bỏ đi như vậy”. Theo chị Hà, tối 9.12.2020, bé Như đi khỏi chùa và không liên lạc với gia đình. Gia đình và sư cô đã trình báo công an, nhờ hỗ trợ tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Theo gia đình, trong suốt 30 ngày, chị Hà đã không đêm nào chợp mắt, ban ngày chị cùng gia đình chia nhau đi khắp các tỉnh thành lân cận để tìm kiếm. Chị Hà cho biết trong thời gian chị sinh em bé đã ở cữ nên không có thời gian đến thăm con gái thường xuyên, đây cũng là thời gian khiến bé buồn tủi và có suy nghĩ dại dột. “Ông bà, người thân đã lặn lội khắp nơi, bỏ cả công việc để tìm kiếm tin tức của cháu. Tôi vừa sinh em bé xong cũng ròng rã đi tìm, lòng tôi đau như cắt”, chị Hà nghẹn lời.

Chị Hà tâm sự: “Quỳnh Như cao khoảng 1,58 m, nặng 60 kg, nước da ngăm, cạo đầu giống chú tiểu, có chỏm tóc dài phía trước. Bé phát triển sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, tôi lo lắng sợ bé bị người xấu lợi dụng, hãm hại. Ai nhìn thấy cháu bé, thì xin liên lạc với chính quyền, cơ quan công an gần nhất hoặc bố mẹ cháu: 0704517482 (chị Mỹ Hà), 0903477179/0797083838 (anh La Trọng Huỳnh)”.

Trong ngày 8.1, có người báo đã thấy bé gái giống Quỳnh Như xuất hiện ở TP.HCM, cha bé đã tức tốc lên đường. “Khi nghe tin chồng tôi đã mua vé máy bay để đi tìm con. Ở nhà, ngày nào ông bà cũng chở tôi đi khắp nơi phát tờ rơi tìm kiếm tin tức”, chị Hà nói.

Công an P.Hòa Thuận Đông (Q.Hải Châu, Đà Nẵng) đã ngay lập tức vào cuộc trích xuất camera để tìm kiếm. Trung tá Cao Lê Duy Hùng, Trưởng công an P.Hòa Thuận Đông, cho biết các tổ làm nhiệm vụ đã chia nhiều mũi xác minh, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả. Hiện tại đơn vị đã bàn giao hồ sơ lên Công an Q.Hải Châu để tiếp tục điều tra, tìm kiếm cháu Quỳnh Như.