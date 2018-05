Đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự đối với Chánh văn phòng nói 'con người không quan trọng'

Bà Bích nêu rõ trong đơn: “Chúng tôi cũng không nặng về vật chất, không yêu cầu bồi thường thiệt hại vì chúng tôi đang tự chữa cho con. Tuy nhiên, chúng tôi muốn rằng sống phải có tình người. Bà Trang phải có trách nhiệm hỏi thăm, động viên để cháu ổn định tinh thần học tập trong kỳ thi tới”.

Cuối đơn, bà Bích đề nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ nếu có dấu hiệu hình sự thì đề nghị khởi tố và bồi thường thiệt hại cho gia đình.

Về thương tích trong vụ va chạm, nam sinh Hoàng Quang Minh cho biết: “Em bị mất ngủ từ hôm tai nạn đến giờ. Đầu gối nhức nhiều, nhất là khi đi lại. Em hy vọng sau này không có di chứng gì”.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 2.5, tại đường Nguyễn Bình, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, xe ô tô do bà Dương Thị Thùy Trang điều khiển đã va chạm với xe máy điện do nam sinh Hoàng Quang Minh điều khiển. Vụ va chạm khiến nam sinh bị chấn thương và tràn dịch đầu gối, 2 xe hư hỏng nhẹ.

Sau khi vụ va chạm xảy ra, bà Trang liên tục to tiếng và xưng mày tao với nam sinh. Đặc biệt, khi một cán bộ Công an phường Đồng Quốc Bình có mặt và nói: “Chuyện đúng sai tính sau, người không sao là may rồi” và giải thích: “Con người là quan trọng” thì bà Trang đáp trả: “ Con người không quan trọng ”, khiến nhiều người chứng kiến bức xúc và quay clip đăng lên mạng xã hội.