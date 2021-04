Đến Cù Lao Chàm nhâm nhi 'mầm đá'

Trong cái nắng ngày đầu hạ, nhiều du khách đến đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An, Quảng Nam) sau khi thỏa thích với làn nước biển mát lành và thưởng ngoạn phong cảnh nước non hữu tình... thì không quên tìm mua bằng được một ít “mầm đá” từ biển cả.

Mứt biển là một loại rong biển thường mọc trên sườn đá cheo leo, nhiều hang hốc trơn trượt, chỉ cần bất cẩn sẩy chân là rất dễ gặp tai nạn. Với du khách thập phương, mứt biển là món quà thơm thảo vì mọc giữa sóng biển trong lành, được nắng, gió, nước biển nuôi dưỡng, được ngư dân bỏ công sức hái về. Đặc biệt, mứt biển không chỉ sạch mà có tính mát, thanh nhiệt, giải độc, nhuận trường, giàu dinh dưỡng…

Nếu so sánh mứt biển với các loại hải sản, đặc sản khác quả thật là khập khiễng, bởi mứt biển mang màu sắc riêng. Đám trẻ con xứ biển suốt ngày đầu trần, chân đất lặn lội ngoài biển nhờ nồi cháo mứt biển mà vẫn tươi da thắm thịt. Người già nhức mỏi tay chân vẫn ngon lành giấc ngủ trưa đấy là do mới được tẩm bổ bởi mứt biển xào nấm rơm, thịt băm… Ngoài ra, mứt biển được biến tấu thành nhiều món độc đáo như gỏi, trộn hay chiên. Tuy nhiên, món canh mứt biển ngào ngạt thơm vẫn được say mê nhất.