‘Đi chợ hộ’, hỗ trợ túi an sinh ở phường của TP.HCM được thực hiện ra sao?

Hôm nay 23.8 là ngày đầu tiên TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, "ai ở đâu ở yên đó” đến hết ngày 6.9. Theo đó, người dân sẽ được đội hậu cần của địa phương “đi chợ hộ” và giao nhu yếu phẩm đến tận nhà. Việc “đi chợ hộ” ở phường này được triển khai ra sao?

Ông Vũ Đức Tâm - Phó chủ tịch UBND P.14, Q.5 cho biết trong sáng nay, phường đã bắt đầu triển khai việc “đi chợ hộ” cho người dân và đã nhận được những đơn hàng đầu tiên. Theo ông Tâm, phường có lợi thế là nơi tập trung nhiều cửa hàng bán nhu yếu phẩm như Bách Hóa Xanh, VinMart , Co.op Food… nên UBND phường đã chủ động kết nối với những đơn vị này để triển khai việc đi chợ cho người dân.

Đại diện UBND P.14, Q.5 cho biết quy trình đi chợ hộ được đơn vị triển khai như sau: Khoảng 7 giờ - 7 giờ 30 phút sáng, đại diện các siêu thị, cửa hàng bán thực phẩm sẽ gửi danh mục hàng hóa có trong ngày hôm đó đến phường; Sau khi nhận được thông tin, phường sẽ chuyển danh mục đó xuống từng hội nhóm mạng xã hội ở từng khu phố để người dân nắm bắt thông tin; Người dân có nhu cầu mua hàng sẽ viết danh sách những thứ cần mua rồi gửi lên nhóm; Đơn hàng của người dân sẽ được phường tiếp nhận và chuyển đến các cửa hàng để nhân viên siêu thị đóng gói; Sau khi hoàn tất, đội hậu cần sẽ đến tận nơi để nhận, gửi tiền cho phía siêu thị rồi giao đến tận nhà cho người dân. Người dân sẽ gửi lại tiền cho tổ hậu cần theo đúng giá được ghi trong hóa đơn.

Trong ngày đầu tiên 23.8, ông Tâm dự tính những đơn hàng được nhận vào buổi sáng sẽ hoàn tất và được giao khoảng 13 - 14 giờ chiều cùng ngày. Điều đặc biệt tại phường là người dân hoàn toàn được lựa chọn cửa hàng để mua.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân ở 60 tổ dân phố, đội hậu cần của phường hiện có khoảng 30 người, trong đó, bên cạnh cán bộ, viên chức của phường thì còn có lực lượng dân quân và 13 bộ đội vừa được phân công về phường để hỗ trợ.

“Trong những ngày đầu, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ, thiếu sót, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để người dân không ai phải chịu thiệt thòi. Sau hôm nay, chắc chắn chúng tôi sẽ họp lại để rút kinh nghiệm trong ngày đầu triển khai, để những ngày sau làm tốt hơn. Mong người dân cùng chia sẻ với chúng tôi”, ông Tâm bộc bạch.

Nói về túi an sinh xã hội, ông Lê Đăng Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường cũng cho biết hiện phường đã nhận được 343 túi an sinh từ Q.5, hiện đã phát được 250 túi cho những đối tượng khó khăn trên địa bàn. Số lượng túi an sinh còn lại dự tính sẽ được được phường cố gắng đến từng nhà hỗ trợ hết trong hôm nay.

“Bên cạnh đó, chúng tôi cũng vận động được hàng tấn gạo, nhiều gia vị như dầu ăn, nước mắm… Bất cứ người dân nào cần trên địa bàn phường, không kể khó khăn hay không, cứ gọi, chúng tôi sẽ lập tức mang đến tận nhà. Thời điểm này, phường không để ai phải đói”, ông Tuấn cho hay.

Cũng theo ông Tuấn, ngoài hỗ trợ túi an sinh, phường còn thực hiện chương trình “Vitamin C - đến với mọi nhà” trao cho mỗi hộ 1 túi bao gồm 1 ống C - 1 chai muối sinh lý và 1 bịch khẩu trang nhằm tăng sức đề kháng và chăm lo sức khoẻ trong dân. Đến nay đã trao hơn 600 phần và tiếp tục trao thêm.