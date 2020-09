Đi ngược chiều, thấy CSGT nhốn nháo bảo nhau: 'Ê, công an, quay đầu xe'

Theo quan sát, ở đầu đường Huỳnh Khương Ninh (đoạn giao nhau với đường Đinh Tiên Hoàng) có gắn biển báo cấm đi ngược chiều. Tuy nhiên, nhiều người điều khiển xe từ đường Đinh Tiên Hoàng vẫn vô tư rẽ trái vào con đường này. Phần đông lượng phương tiện chạy từ hướng Q.Bình Thạnh qua Q.1 theo lối đường Bùi Hữu Nghĩa cũng băng xéo sang đường Đinh Tiên Hoàng một chiều để đi ngược chiều vào đường Huỳnh Khương Ninh.

Những người điều khiển xe đi ngược chiều vào đường này có khi là học sinh, sinh viên, khi là nhân viên văn phòng với những bộ trang phục lịch sự, lúc lại là những shipper, GrabBike đang chở khách...

Ông Nguyễn Hoàng Quân (bảo vệ một công ty trên đường Huỳnh Khương Ninh) ngao ngán: "Có biển cấm đi ngược chiều mà như không à, người ta đi đoàn đoàn vậy không đó. Mà đi hung hăng lắm, khi không được người đi đúng chiều nhường đường còn chửi ngược lại".

Đến 9 giờ sáng, tổ công tác của Đội CSGT - trật tự Công an Q.1 cùng Công an P.Đa Kao bất ngờ có mặt để xử phạt xe đi ngược chiều. Thấy CSGT, những người đứng gần giao lộ và người chạy xe ngang qua liền la hét: "Ê, công an, quay đầu xe"; "Công an kìa"... để báo cho các xe vừa đi ngược chiều vào đường Huỳnh Khương Ninh.