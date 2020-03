Dịch Covid-19, khách đi máy bay nhớ mang khẩu trang để không bị từ chối chuyên chở

Trước diễn biến bùng phát của dịch Covid-19 , để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết hãng thực hiện nghiêm chỉ đạo của nhà chức trách về việc khuyến cáo hành khách sử dụng khẩu trang trên tất cả các chuyến bay quốc tế và nội địa.

Theo đó, hãng từ chối làm thủ tục trước chuyến bay cho những hành khách không tự trang bị khẩu trang cá nhân và yêu cầu hành khách tuân thủ việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình bay.

Khách Tây ngơ ngác khi Bùi Viện “đi ngủ” sớm Trước đó, hãng cũng đã thông báo sẽ vận chuyển hành khách đảm bảo đầy đủ điều kiện xuất, nhập cảnh và sức khỏe trở về Việt Nam trên các chuyến bay của hãng khởi hành từ London (Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức) bắt đầu từ ngày 15.3.2020.

Hãng cũng sẽ tiến hành phỏng vấn và đo thân nhiệt bắt buộc để đảm bảo hành khách đủ điều kiện sức khỏe thực hiện chuyến bay về Việt Nam. Hành khách sẽ phải đeo khẩu trang , găng tay trong toàn bộ hành trình trên chuyến bay. Hành khách cũng sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe liên tục trên chuyến bay và tiến hành cách ly theo đúng quy định sau khi hạ cánh.

Trước đó, nhiều người nước ngoài vẫn không đeo khẩu trang ở sân bay Ảnh: Vũ Phượng

Đại diện hãng hàng không quốc gia cho biết, trường hợp khách không mang khẩu trang thì hãng cũng không cấp khẩu trang, và từ chối phục vụ. Với các khách check in online, nếu không đeo khẩu trang, khách cũng không qua được cổng kiểm soát an ninh để lên máy bay. Và trong suốt chặng bay, hành khách phải tuân thủ yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang. Do đó khách cần chủ động tự trang bị trước khẩu trang để đảm bảo hành trình.

Tổng đài đặt vé của Hãng hàng không Vietjet cũng cho hay, hiện hãng chưa có thông báo chính thức về việc từ chối phục vụ với hành khách không mang khẩu trang. Tuy nhiên, đang trong thời điểm diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên hãng khuyến cáo hành khách cần mang khẩu trang ngay từ khi còn ở sân bay và trong suốt chuyến bay để bảo đảm sức khỏe của mình và những người xung quanh.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng ra thông báo yêu cầu từ ngày 16.3.2020, công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng như công dân Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, có tập trung đông người như: siêu thị, sân bay , nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Tất cả hành khách trên các chuyến bay trong nước, quốc tế đến và đi từ Việt Nam phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga.