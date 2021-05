Dịch Covid-19: Những con phố món ngon Sài Gòn vắng tanh, bán mang về cũng ế

Từ 0 giờ ngày 22.5, để phòng dịch Covid-19 TP.HCM tạm dừng hình thức phục vụ tại chỗ đối với các hộ gia đình hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Do đó, một số khu nổi tiếng với tên gọi " phố ẩm thực Sài Gòn" đìu hiu, vắng vẻ, hàng quán ế ẩm.

Nếu như bình thường, từ 15 giờ, khu phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM đã bắt đầu nhộn nhịp với hơn 100 gian hàng bán đủ đồ ăn vặt mang hương vị của các địa phương khác nhau, thì nay, cả khu phố này trở nên rộng thênh thang, chỉ lác đác vài bóng xe qua lại.

Vài hàng quán mở bán mang về tại phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ Ảnh: Vũ Phượng

Khu phố ẩm thực nhộn nhịp với hơn 100 gian hàng nay hiu hắt Ảnh: Vũ Phượng

Cả con đường ẩm thực giờ chỉ còn vài quán nước ở phía trong nhà bán mang về. Gần đó, hai quán lẩu bò cũng in tấm biển thông báo to "Do tình hình dịch bệnh, quán tạm ngưng phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về".

Nhân viên quán lẩu Hoàng Thu cho biết, nhiều hàng quán tại con hẻm ẩm thực Hồ Thị Kỷ đã dừng bán từ khi con hẻm bị phong tỏa vào ngày 7.5 vì có ca tái dương tính Covid-19 từng ghé ăn. Gần đây, sau khi có yêu cầu của UBND TP, phường đến tận quán đưa văn bản hướng dẫn chỉ được bán mang về nên quán đi làm thông báo để ngay đầu hẻm cho khách nắm thông tin.