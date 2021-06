Đồng Tháp tiếp tế quà quê: "'Chúng tôi không có nhiều so với Sài Gòn rộng lớn'

San sẻ khó khăn

Chị Võ Thị Thu Trang (29 tuổi, ngụ tại TP.Cao Lãnh) là trưởng nhóm thiện nguyện tổ chức hoạt động này. Ban đầu, nhóm định mua khoai lang giúp nông dân rồi chuyển lên tặng người dân Sài Gòn. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại đây ngày một phức tạp. Đời sống người dân tại các khu bị cách ly, phong tỏa thiếu thốn nhiều thứ, nhất là thực phẩm. Nhóm quyết định kêu gọi thêm sự giúp đỡ của mạnh thường quân trên địa bàn.

“Chúng tôi kêu gọi quyên góp trong 5 ngày, được khoảng 13 triệu. Lúc đầu, tôi không nghĩ được nhiều vậy. Có tiền, tôi kiếm nguồn lấy sỉ lương thực. Những chỗ bán biết tôi mua làm từ thiện nên toàn để giá gốc thôi. Với số tiền trên, chúng tôi mua được 1 tấn khoai, 3 tấn bí rợ và 3.000 trứng gà”, chị Trang chia sẻ.

Niềm vui nhân lên thêm khi tài xế chở hàng cứu trợ quyết định chở miễn phí. Chuyến xe lương thực 0 đồng xuất phát sáng 24.6. Số hàng này được vận chuyển từ TP.Cao Lãnh đến chốt trạm trên cao tốc Trung Lương. Sau đó, một người bạn của chị Trang làm thiện nguyện ở Sài Gòn nhận hàng và phân phát cho các bếp ăn miễn phí ở Q.6 và Q.Bình Tân.

Hỏi về lý do tổ chức hoạt động này, chị Trang tâm sự: “Chúng tôi làm từ thiện không vì lý do nào lớn cả. Chỉ nghĩ đơn giản là lúc dịch bệnh khó khăn này, mình san sẻ được phần nào thì hay phần đó. Đã sống chung trên một đất nước, tôi nghĩ cho dù Sài Gòn hay bất cứ địa phương nào gặp khó khăn mùa dịch này thì nên được sản sẻ với nhau. Tuy chúng tôi không có nhiều so với Sài Gòn rộng lớn. Nhưng đó là tấm lòng của nhóm và bà con TP.Cao Lãnh”.

Chuyến xe nhu yếu phẩm 0 đồng của bà con Đồng Tháp gửi đến người dân Sài Gòn ẢNH: NVCC

Nhóm thiện nguyện có hoạt động chính là phát cơm từ thiện tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Đồng Tháp. Đều đặn tuần hai lần vào thứ 4 và thứ 6. Nhóm sẽ cung cấp nguyên liệu vào tối hôm trước và hỗ trợ các cô ở tổ từ thiện nấu suất ăn vào hôm sau. “Nhóm mình phát cơm ở bệnh viện được 4 năm rồi. Ban đầu, nhóm chỉ phát 1 ngày vì chi phí không nhiều. Sau này, kêu gọi được mạnh thường quân ủng hộ tiền mỗi tháng, nhóm triển khai làm thêm một buổi. Các bữa ăn của nhóm hoàn toàn là đồ chay. Người bệnh thích lắm, họ đều khen cơm ngon và chờ đến ngày nhóm mình phát. Bệnh nhân ở đó giờ như người nhà của tụi mình vậy”, chị vui vẻ nói.

Cho đi là còn mãi

Do dịch bệnh căng thẳng, bệnh viện cũng không giữ lại nhiều bệnh nhân nên chi phí nấu ăn của nhóm ít lại. Phần chi phí dư đó, chị Trang đã gom lại để mua nhu yếu phẩm ủng hộ người dân Sài Gòn.

Với chị và các thành viên, dịch bệnh cũng khiến thu nhập ít đi so với ngày thường. Chính khó khăn ấy mới cần sự san sẻ và chung tay của nhiều người, của cộng đồng để cùng nhau vượt qua. Anh Nguyễn Thành Thạo (43 tuổi, thành viên nhóm) chia sẻ: “Sài Gòn có quá nhiều khu cách ly, dịch bệnh tiến triển nhanh khiến nhiều người mất việc. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai họ. Thấy người ta khổ, mình chịu không nổi. Giúp người khác là mình hạnh phúc. Một câu nói mà người miền Tây tôi thường bảo nhau “cho đi là còn mãi”.

Nhóm đang tiếp tục kêu gọi cho chuyến xe tiếp tế thứ hai ẢNH: NVCC

Hiện tại, tỉnh Đồng Tháp đã xuất hiện một số ca dương tính với Covid-19 . Chị Trang cho biết người dân tại đây cũng đang có nhiều lo lắng và bối rối. Tuy nhiên, nhận thấy tình hình ở Sài Gòn khó khăn hơn, nhóm chị Trang đang tiếp tục kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm cho chuyến hàng tiếp tế thứ hai. Anh Thạo đang kêu gọi 4 tấn đu đủ hỗ trợ người dân Sài Gòn. “Dưới quê không có thu nhập thì ra ruộng vườn cũng có cái ăn. Sài Gòn cấm chợ luôn rồi, có tiền nhưng mua cũng không được”, anh viết.

Sài Gòn những ngày này đang chống trọi với dịch bệnh. Người Sài Gòn chăm lo cho nhau đến lúc nào đó cũng sẽ mệt. Tấm lòng sẻ chia từ người dân cả nước đang tiếp thêm sức mạnh và ý chí chiến đấu cho người dân, lực lượng tuyến đầu tại thành phố vượt qua khó khăn.