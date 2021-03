Dự án nạo vét suối thành hút cát

Nhờ “giang hồ” dọa dân ? Nhiều người dân thôn Xuyên Hải, xã Đức Xuyên, phản ánh vì bị phản đối việc hút cát nên giữa tháng 1.2021, ông Lê Phước Hải cùng hơn chục người đến nhà đe dọa bà con. Khi được hỏi về vụ việc, ông Hải thừa nhận có cùng nhiều người đến nhà dân nói chuyện “lớn tiếng” nhưng không thuê giang hồ mà đó là trùng hợp ngẫu nhiên, do “một công nhân có mấy người bạn từ Bình Dương lên chơi đi cùng”. Công an H.Krông Nô đã tiến hành xác minh và cho rằng không đủ cơ sở để xác định vụ việc có yếu tố tội phạm, không có dấu hiệu hoạt động của băng nhóm xã hội đen, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.