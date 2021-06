Dự án trăm tỉ thi công ì ạch

Ngập nước và bụi

Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Núi Thành do Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 215 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn vay ODA của Ý là 90%, còn lại là nguồn đối ứng ngân sách của tỉnh Quảng Nam. Dự án được UBND H.Núi Thành cấp phép thi công vào tháng 6.2019, dự kiến đến cuối tháng 4.2021 hoàn thành, nhưng đến nay công trình này vẫn đang trong giai đoạn thi công.

Bà Dương Thị Nga (50 tuổi, ở TT.Núi Thành) cho hay đoạn đường thi công bị đào bới khiến phương tiện khi lưu thông qua đây phải nhích từng chút một. Ngoài ra, xe máy và ô tô lấn làn lẫn nhau làm xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. “Người dân đã kiến nghị, phản ánh về vấn đề này rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thấy khắc phục. Và cứ thế, chúng tôi tiếp tục sống chung với ô nhiễm”, bà Nga ngao ngán.

Trao đổi Thanh Niên, ông Huỳnh Minh Cường, Chủ tịch UBND TT.Núi Thành, thừa nhận việc dự án thi công chậm chạp đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống người dân. “Đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, thậm chí từng xảy ra vụ tai nạn chết người. Vì vậy, chúng tôi đã có văn bản kiến nghị UBND H.Núi Thành đề nghị BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh đôn đốc nhà thầu thi công huy động nhân lực, máy móc để sớm hoàn thành dự án này nhằm đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của người dân”, ông Cường nói.

Trong khi đó, một lãnh đạo BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết dự án được cấp phép thi công từ tháng 6.2019 và dự kiến đến cuối tháng 4.2021 hoàn thành. Tuy nhiên, do vướng một số thủ tục nên mãi đến tháng 5.2020 dự án mới chính thức thi công. Điều đáng nói, thời điểm đang thi công thì do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và một phần do thay đổi thiết kế bản vẽ khiến tiến độ thi công bị chậm lại. Dự kiến cuối năm nay, dự án sẽ hoàn thành để đưa vào sử dụng.