Du học sinh Việt giữa tâm dịch Covid-19 ở New York: Thay đổi 'giấc mơ Mỹ'

Đài CBS New York dẫn lời Thống đốc Andrew Cuomo của bang New York (Mỹ) cho biết, số người nhập viện vì Covid-19 trong những ngày qua đã sụt giảm và số ca phải điều trị tích cực cũng giảm. “Chúng ta đã vượt qua đỉnh dịch và mọi dấu hiệu tại thời điểm này cho thấy chúng ta đang trên đà giảm”. Thống đốc New York cho rằng đây chỉ mới là “giờ nghỉ giải lao” trong cuộc chiến chống dịch Covid-19: “Chúng ta vẫn phải đảm bảo sẽ kiểm soát được con quái thú đó. Mọi thứ chưa kết thúc. Chúng ta còn có giai đoạn 2”.