Du khách Nga ngủ bụi nhiều ngày; tắm, sạc điện thoại 'ké' ở Phú Quốc

Sáng 4.11, tin từ Công an thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết vào khoảng 23 giờ ngày 3.11, đơn vị có làm việc với một du khách tên P. (giới tính nam, quốc tịch Nga) đã ngủ bụi trên bãi biển ở Khu phố 9, thị trấn Dương Đông nhiều ngày qua.

Nguồn tin cho hay, du khách nam này cứ ngồi trên ghế tắm nắng của một nhà nghỉ gần bờ biển nhiều ngày mà không chịu đi, thậm chí chủ nhà nghỉ kêu vào nhà cũng không chịu.

Trước tình hình đó, chủ nhà nghỉ phải báo Công an thị trấn Dương Đông nhờ can thiệp. Tuy nhiên, do du khách này không sai phạm gì nên công an không xử lý được, chỉ có thể yêu cầu du khách này đi nơi khác.

Đồng thời khi làm việc với công an, du khách này nói chỉ đi dạo biển. Khi công an hỏi đang ở khách sạn hay nhà trọ nào thì du khách trả lời không ở đâu cả.

Trong khi đó, chủ một nhà nghỉ ở khu vực này cho biết, hằng ngày, du khách Nga này lên sử dụng nhờ nhà tắm của nhà nghỉ mình, sử dụng điện “ké” của nhà nghỉ để sạc điện thoại. Trong khi người này không sử dụng bất cứ dịch vụ gì của nhà nghỉ.

Như Thanh Niên đã thông tin, cách đây một tháng, có 2 du khách người Nga là Anastasiia (25 tuổi) và một người bạn đã đến một nhà nghỉ ở xã Cửa Dương ở rồi gây xích mích với chủ nhà nghỉ dẫn đến ẩu đả.

Sau khi đánh nhau thì bạn của Anastasiia phải vào Bệnh viện đa khoa Phú Quốc điều trị. Tại bệnh viện, dù không có tiền nhưng Anastasiia vẫn yêu cầu bác sĩ khâu thẩm mỹ cho bạn mình. Đồng thời, sau khi chữa trị xong nhưng Anastasiia và bạn vẫn ở lỳ trong bệnh viện không chịu rời đi.

Bệnh viện đành phải thu xếp cho Anastasiia và bạn ở khoa ngoại. Tuy nhiên, do sinh hoạt mất vệ sinh ảnh hưởng đến người xung quanh nên bệnh viện phải cầu cứu công an huyện. Công an huyện Phú Quốc không có thẩm quyền xử lý người nước ngoài nên phải cầu cứu công an tỉnh, rồi Sở Ngoại vụ.

Sáng 4.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Văn Công Đấu, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang, cho biết phía Tổng lãnh sự quán Nga ở TP.HCM đã nhận được văn bản của Sở Ngoại vụ Kiên Giang và dự kiến tuần sau sẽ phối hợp giải quyết.