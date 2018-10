'Đưa cô gái Nga rời Phú Quốc càng nhanh càng tốt'

Liên quan đến vụ cô gái Anastasiia (25 tuổi, quốc tịch Nga) cùng một người bạn đang lang thang ở Phú Quốc (Kiên Giang), sáng 31.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Văn Công Đấu (Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang) cho biết, sáng cùng ngày, phía Công an tỉnh Kiên Giang đã đến Sở Ngoại vụ để trao đổi về vụ việc này.

Sau khi nắm bắt toàn bộ sự việc và có văn bản cụ thể từ công an, Sở sẽ làm việc với Tổng lãnh sự quán Nga ở TP.HCM tìm cách đưa cô gái này cùng bạn về Tổng lãnh sự quán Nga càng nhanh càng tốt, ông Đấu cho hay.

tin liên quan Cô gái Nga ở mãi bệnh viện không chịu đi, công an huyện Phú Quốc 'cầu cứu' Như đã thông tin, khi điều trị xong vết thương cho bạn của mình sau cuộc ẩu đả với chủ một nhà nghỉ ở xã Cửa Dương, chị Anastasiia và bạn ở thêm hơn một tuần trong Bệnh viện đa khoa Phú Quốc. Đến ngày 23.10, cô gái Anastasiia cùng bạn mới rời bệnh viện. Toàn bộ chi phí điều trị của bạn Anastasiia, phía bệnh viện miễn hết, vì “có muốn thu cũng không có”.

Việc Anastasiia và bạn chịu rời bệnh viện khiến nhiều nhân viên trong bệnh viện này rất mừng bởi khi Anastasiia và bạn ở đây, đã sinh hoạt gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là các bệnh nhân xung quanh.

Sau khi rời bệnh viện, Anastasiia đã nhờ người dịch và ghi ra một tờ giấy với nội dung: “Người ta đánh chồng tôi. Họ cướp chúng tôi. Chúng ta cần tiền để điều trị, ăn uống và sinh sống. Chúng tôi sẽ rất vui khi được giúp đỡ”.

Sau đó, Anastasiia mang tới một cơ sở in ấn ở thị trấn Dương Đông nhờ phóng to tờ giấy này với mục đích kêu gọi giúp đỡ nhưng bị chủ cơ sở in ấn từ chối.

Những việc cô gái Anastasiia đã làm ở Phú Quốc khiến lãnh đạo Phú Quốc rất khó xử lý vì không có thẩm quyền. Trước tình hình đó, lãnh đạo Phú Quốc đành nhờ công an huyện làm việc với Anastasiia và báo cáo lên Sở Ngoại vụ giải quyết.

Tuy nhiên, Công an huyện Phú Quốc cũng gặp khó bởi khi làm việc với công an, Anastasiia tỏ thái độ bất hợp tác, không chịu nói gì.