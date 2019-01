Đưa tài xế dương tính ma túy ở Cát Lái vào cơ sở xã hội cai nghiện

Chiều 25.1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết trong 2 ngày Đội CSGT Cát Lái cùng Công an quận 2, công an phường, cảnh sát trật tự, cảnh sát hình sự, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và trung tâm y tế kiểm tra ma túy đối với tài xế container ra vào cảng Cát Lái đã phát hiện 4 trường hợp dương tính với chất ma túy.

VIDEO: Dương tính với ma túy trong cảng Cát Lái, tài xế một mực phủ nhận Trong đó, 2 trường hợp tài xế không có nơi cư trú ổn định, công an đã lập hồ sơ theo Nghị định số 221 của Chính phủ, giao cho cơ sở xã hội thanh thiếu niên 2 ở huyện Củ Chi để cai nghiện; 2 trường hợp có nơi cư trú thì bị xử phạt vi phạm hành chính và thông báo cho địa phương.

Trong 2 ngày phối hợp kiểm tra, đoàn liên ngành đã kiểm tra ngẫu nhiên 111 trường hợp, phát hiện 7 trường hợp không có bằng lái xe hạng FC, tạm giữ 11 xe container, xử phạt 1 trường hợp tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ (cây 3 khúc, 1 trường hợp tàng trữ hung khí nguy hiểm (dao tự chế).