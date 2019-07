Đường trơn sau tai nạn xe tải, CSGT Huế tham gia dọn dẹp, đảm bảo an toàn

Vụ va chạm giữa xe ô tô tải và xe đầu kéo xảy ra vào khoảng 7h30 trên QL1A (H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Cụ thể, xe tải BS 34C-157.51, do tài xế Trần Đình Hòa (31 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương) điều khiển chạy hướng nam - bắc, khi đến vị trí trên, do tài xế không làm chủ tốc độ đã tông vào đuôi xe rơ moóc BS 43R-001.52 do xe đầu kéo BS 43C-170.45 kéo theo. Xe đầu kéo do tài xế Vũ Anh Dũng (39 tuổi, trú tại TP.Đà Nẵng) điều khiển chạy cùng chiều với xe tải ở phía trước.

Ngay lập tức, các cán bộ chiến sĩ công an H.Phú Lộc đã nhanh chóng cùng người dân tham gia dọn dẹp hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường.

Đại úy Lê Đại Thắng cùng người dân dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn Ảnh: H.T

Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng Đội CSGT Công an H.Phú Lộc, cho biết: “Sau khi vụ tai nạn xảy ra tại Km 845 + 400 tuyến QL1A (đoạn qua xã Lộc Bổn, H.Phú Lộc), một lượng lớn dầu mỡ đã đổ xuống đường, gây nguy hiểm cho người đi đường. Để xử lý hiện trường, lực lượng CSGT H.Phú Lộc đã phối hợp cùng với Công an xã Lộc Bổn dùng cát rải lên các vị trí có dầu mỡ để chống trơn trượt.

“Để đảm bảo an toàn cho người đi đường thì anh em phải làm thôi. Với hiện trường ấy nếu không xử lý thì sẽ rất dễ xảy ra tai nạn”, Thiếu tá Huỳnh Tuế nói.

Hiện trường vụ tai nạn khiến đầu xe tải hư hỏng nặng Ảnh: H.T

Vụ tai nạn khiến xe tải BKS 34C-157.51 hư hỏng nặng phần đầu. Tài xế Hòa may mắn thoát chết trong gang tấc.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội CSGT H.Phú Lộc và Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.