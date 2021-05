EVNHANOI: Đảm bảo cung cấp điện liên tục trong ngày bầu cử

Bầu cử Đại biểu Quốc hội toàn quốc khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước. Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội đã lên phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết, đảm bảo điện cho tất cả các điểm bầu cử.

Cụ thể, EVNHANOI sẽ không thực hiện các công tác phải cắt điện trên lưới điện cao, trung, hạ thế toàn thành TP.Hà Nội trong thời gian từ 0 giờ 00’ ngày 22.5.2021 đến hết 24 giờ 00’ ngày 24.5.2021, trừ các trường hợp cắt điện để khắc phục và ngăn ngừa đe dọa sự cố trên lưới điện. Với mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định và liên tục tại tất cả các điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong suốt thời gian diễn ra bầu cử trên địa bàn TP.Hà Nội.

EVNHANOI cử CBCNV trực tại các địa điểm bỏ phiếu trong suốt thời gian bầu cử

EVNHANOI đã lập kế hoạch với gần 8000 lượt ca trực cùng phương án đảm bảo điện chi tiết cho các điểm phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời thực hiện kiểm tra, củng cố lưới điện, nguồn điện tại các điểm diễn ra bầu cử. Bên cạnh đó phối hợp các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng...

EVNHANOI kiểm tra và gia cố lại các vị trí tiếp xúc

EVNHANOI cũng đặc biệt lưu ý bảo đảm điện cao nhất cho các địa điểm quan trọng như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan thông tấn báo chí, các Đài truyền hình, phát thanh ở Trung ương và các địa phương, các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật chào mừng bầu cử. Các đơn vị quản lý vận hành lưới điện được yêu cầu tổ chức tuyên truyền và phối hợp với cơ quan chức năng địa phương ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại hoặc ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang an toàn đường dây gây nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện. Huy động các nguồn lực (Máy phát Diezel, ATS hạ thế,…) để đảm bảo điện khi có yêu cầu.

EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, EVNHANOI đã xây dựng các phương án cấp điện an toàn theo từng kịch bản cụ thể kể cả tình huống xấu nhất và yêu cầu các đơn vị trực thuộc luôn tuân thủ thực hiện theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế tại trụ sở làm việc. Đồng thời kích hoạt Trung tâm Điều độ dự phòng cùng phương án ăn, ở tập trung cho các CBCNV trực vận hành. Với công tác chuẩn bị bài bản, EVNHANOI đã sẵn sàng đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội toàn quốc khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.