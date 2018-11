Fansipan xuất hiện băng giá ở cuối mùa thu

Theo những nhân viên đang làm việc tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend, trên đỉnh Fansipan (H.Sa Pa, tỉnh Lào Cai) băng giá xuất hiện liên tiếp trong sáng ngày 31.10 và sáng nay 1.11.



Lớp băng dày bám chặt thành nhũ đá trên các chòm tháp, lan can hàng rào tại khu du lịch này khiến khách du lịch thích thú, hào hứng chụp ảnh. Đây là lần đầu tiên ghi nhận được băng giá xuất hiện trong thời điểm cuối mùa thu, đầu mùa đông.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào cai cũng xác nhận, băng giá xuất hiện sớm trên khu vực đỉnh núi Fansipan . Hiện tại, thời tiết chưa lập đông và đang vào thời điểm cuối thu.

Ông Lưu Minh Hải cũng cho biết, lớp băng giá hình thành trong điều kiện thời tiết dưới 0 độ C khiến hơi nước ngưng tụ thành băng.Theo quan trắc của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, nhiệt độ tại thị trấn Sa Pa (H.Sa Pa) sáng nay đã xuống 9 độ C và tại Sìn Hồ (Lai Châu) là 8,5 độ C. Nếu tính chênh lệch độ cao thì khu vực đỉnh núi Fansipan nhiệt độ sẽ xuống dưới 0 độ C, đủ điều kiện để hình thành băng giá.

Cũng theo ông Lưu Minh Hải, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hiện tượng băng giá trên đỉnh núi Fansipan dự báo sẽ xuất hiện trong đêm nay và sáng sáng ngày mai 2.11. Sau đó, không khí lạnh suy yếu thì nhiệt độ ở đây cũng tăng dần.

Trong bản tin dự báo thời tiết mùa mới công bố mới đây, Trung tâm dự báo khí tượng thủy Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) nhận định, sau 3 năm liên tiếp có “mùa đông ấm” các tỉnh miền Bắc sẽ có một mùa đông lạnh hơn khi không khí lạnh đến sớm, dự báo có nhiều đợt rét đậm rét hại. Đặc biệt ở khu vực vùng núi cao phía Bắc, nhiều khả năng sẽ xuất hiện băng giá, tuyết rơi.