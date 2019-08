Gia cảnh nghèo, không đủ tiền mổ tim

Khi nghe thông báo số tiền phẫu thuật quá lớn ngoài tầm với, ông Mười đành lặng lẽ trở về quê vì chẳng biết chạy đâu ra, chưa kể còn thêm viện phí. Về nhà, sức khỏe ngày càng suy giảm, ông lại lên TP.HCM, lần này vào Bệnh viện Chợ Rẫy và bác sĩ yêu cầu nhập viện để phẫu thuật gấp.

“Hôm dẫn ông Mười lên TP.HCM, gom hết trong nhà được 5 triệu đồng, đóng tiền nhập viện xong tôi không còn đồng nào. Giờ phải đi xin cơm từ thiện ăn. Còn tiền mổ tim, lúc đầu bệnh viện thông báo 90 triệu, giờ là 120 triệu...”, giọng bà Đào nghẹn lại.

Ông Mười và bà Đào có 3 người con, 2 con gái lớn đã lập gia đình, hoàn cảnh khó khăn lại chăm con nhỏ, nên cũng không giúp được gì. Còn đứa con trai út làm công nhân may thời vụ cho một xưởng may ở TP.HCM. “Nó thấy cha bệnh, ráng thức đêm may thêm sản phẩm để có thêm tiền trang trải chi phí cho cha, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu”, bà Đào ngậm ngùi.