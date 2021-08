Gia đình cả 4 người nhiễm Covid-19 ở TP.HCM: 'Dù khó khăn, nhưng ai cũng không mất tinh thần'

Mất vị giác cũng cố nuốt, không bỏ bữa

Cả gia đình 6 người gồm bố mẹ chồng, chồng, chị Phạm Thị H.T (34 tuổi, ngụ TP.HCM) và 2 đứa con của chị không may bị mắc Covid-19. Chị H.T kể lại, ngày 24.7, mẹ chồng chị bị đau họng. Trước đó, bà bị viêm họng mãn tính nên cả nhà nghĩ súc miệng nước muối sẽ khỏi. Tuy nhiên, sang ngày 25.7, chị và chồng cũng xuất hiện triệu chứng đau họng. Đến tối 26.7, cơ thể chị thay đổi, người bị sốt hơn 39 độ nên chị uống thuốc hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ. Một ngày sau, chị dứt cơn sốt nhưng họng vẫn đau và bị mất vị giác, khứu giác.

“Cùng thời điểm đó, cả hai bé nhà tôi cũng bị sốt, bé nhỏ xuất hiện sớm hơn bé lớn một ngày. Bố chồng có lấy 2 mẫu test nhanh cho mẹ chồng và tôi thì có kết quả dương tính. Lúc đó, tôi vẫn băn khoăn với kết quả vì từ khoảng 2 – 3 tháng nay tôi làm việc ở nhà, nhận hàng từ shipper cũng sát khuẩn đầy đủ, không nghĩ mình mắc bệnh. Sau đó, bố chồng tôi báo lên cơ quan và báo với y tế phường xuống kiểm tra. Ngày 31.7, vì trước đó bố chồng và chồng chưa test nhanh nên để phường lấy mẫu và cũng cho kết quả dương tính ”, chị H.T nói.

Chị H.T chuẩn bị thuốc ở nhà để điều trị khi mắc Covid-19 ẢNH: NVCC

Dù không kiểm tra với 2 đứa con nhưng thấy con sốt và bố mẹ dương tính nên chị H.T cũng đoán được kết quả. Thay vì quá lo lắng, chị H.T tìm hiểu cách điều trị từ bác sĩ và làm theo để sớm lành bệnh.

Phường yêu cầu gia đình chị đi cách ly tập trung nhưng nhà chị có hai con nhỏ, bé sau mới 21 tháng tuổi nên chị băn khoăn. Ở khu cách ly sẽ chia phòng nam, nữ riêng nên chị lo lắng gia đình sẽ không được ở chung, 2 con sẽ khóc vì lạ chỗ. Bởi vậy, chị quyết định gọi y tế phường, cam kết không tiếp xúc với người khác, quay video nhà cửa để họ đánh giá đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Chị không báo cho người thân, bạn bè vì sợ họ lo lắng. Mãi khi sức khỏe đã ổn, chị mới nhắn để mọi người yên tâm về tình hình của gia đình mình.

“Khi bị sốt sẽ uống thuốc hạ sốt, ho sẽ hỏi bác sĩ uống thuốc ho. Cả nhà đều ăn uống đầy đủ ngày 3 bữa kèm uống vitamin C, vitamin D hằng ngày. Tôi cũng xác định giữ tinh thần lạc quan là điều quan trọng khi điều trị bệnh nên nhắc nhở cả nhà không chán nản, uể oải. Khoảng thời gian mất vị giác, khứu giác tôi vẫn cố ăn, nếu không ăn được cơm cũng ráng nấu cháo, cố nuốt và không bỏ một bữa nào”, chị H.T cho biết.

Dù cơ thể mệt mỏi nhưng cả nhà chị đều động viên ăn uống đầy đủ ẢNH: NVCC

Ngoài uống thuốc và ăn uống điều độ, chị cùng các thành viên còn cố gắng vận động, tập thể dục nhẹ nhàng. Điều trị như vậy, khoảng 7 – 8 ngày sau chị đã dần lấy lại được vị giác. Đến ngày thứ 12, mặc dù phải đưa sát mũi mới ngửi được một số mùi nhưng chị cũng dần lấy lại được khứu giác. Lúc này, chồng chị vẫn còn ho nhiều nên chị nhờ các bác sĩ tư vấn online để đánh giá tình hình sức khỏe và lấy thêm thuốc để uống.

“Tránh xa những điều tiêu cực"

Theo lời chị H.T, thay vì lo lắng như nhiều người lớn tuổi khác, mẹ chồng chị vô cùng lạc quan. Chị nhận thấy, tinh thần lạc quan quan trọng trong khoảng thời gian điều trị Covid-19. Đến nay, cả nhà đã khỏe, các triệu chứng giảm khoảng 70 – 80% và vẫn theo dõi kỹ lưỡng sức khỏe.

“Mẹ chồng tôi khi biết mắc bệnh cũng vui vẻ đón nhận. Từ ngày thứ 8 – 11, bà ho nhiều nên nghỉ ngơi, uống thuốc và hạn chế đi lại. Sau khỏe hơn chút còn hát hò, luyện giọng để không mất tinh thần. Cả nhà đều tự chăm sóc, người lớn nhắc nhau uống thuốc, ăn uống và lo cho 2 bé nhỏ. Bây giờ cả nhà tình hình cũng ổn, không còn mệt nhiều như trước. Tôi cũng muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến những người không may mắc Covid-19. Dù khó khăn nhưng đừng để mất tinh thần, làm theo hướng dẫn của bác sĩ tránh xa mọi thứ tiêu cực để có sức chiến đấu”, chị H.T tâm tình.

Bà Nguyễn Thị A.N (59 tuổi, mẹ chồng chị H.T) cho biết, khoảng thời gian ho nhiều, bà liên tục xịt họng để cắt cơn ho, mặc 2 lớp áo và không ngủ máy lạnh. Bà biết mình đã có tuổi, sợ bệnh tấn công vào phổi sẽ nguy hiểm nên phải cố ăng uống để có sức đề kháng chống lại Covid-19.

“Tôi biết rằng nếu không ăn sẽ không có sức, buông xuôi bệnh càng nặng nên cố ăn uống và giữ tinh thần lạc quan. Khi đã bị bệnh ăn sẽ không ngon nhưng phải ráng, nếu không uống thuốc bị cào ruột, muốn sinh tồn phải vực dậy. Tôi theo đạo Thiên Chúa nên cầu nguyện thêm để có sức mạnh vượt qua. May mắn hơn chục ngày mọi người trong gia đình cũng ổn. Bệnh này nhiều người mắc, giờ “trời kêu ai nấy dạ” nên tôi mong những người không may có bệnh như tôi tiếp tục chiến đấu để chiến thắng”, bà A.N bày tỏ.