Giả vờ làm người mua để giải cứu mèo rừng

Trường hợp giải cứu đầu tiên là một cá thể mèo rừng được rao bán bởi một người buôn bán động vật hoang dã tự bẫy mèo vào ngày 9.5. Ngày 10.5, trong lúc người này đang tìm cách bán thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Ngay sau đó, Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Nam và Công an xã Tiêu Động (Hà Nam) vào cuộc để giải cứu.

Để cứu hộ, lực lượng chức năng đã giả làm người đi mua mèo để bắt quả tang người bán và thuyết phục người này giao nộp. Cá thể mèo rừng hiện được chăm sóc bởi đội thú y, đã bắt đầu ăn trở lại.

Lửng lợn chết sau khi về đến trung tâm do kiệt sức Ảnh: SVW

Cùng ngày 10.5, Công an TP.Hoà Bình tịch thu 10 các thể rắn, 8 rùa, 2 cầy vòi mốc, 1 lửng lợn đang được vận chuyển trên xe khách đi từ Hoà Bình đến Hà Nội. Tình trạng của 2 cá thể cầy vòi mốc và 1 lửng lợn sau khi được giải cứu đều bị thương nặng do bẫy. Cá thể lửng lợn chết ngay sau khi được đưa về trung tâm cứu hộ do đã kiệt sức.

Hai cá thể cầy vòi mốc phải trải qua phẫu thuật cắt cụt chi, một cá thể cầy đã mất trong quá trình phẫu thuật, cá thể còn lại được phẫu thuật cắt bàn chân thành công và đang trong quá trình bình phục.

Cá thể cầy vòi mốc được đội ngũ nhân viên y tế cắt bỏ phần chân bị thối rửa Ảnh: SVW

Đến ngày 17.5, tất cả các động vật được giải cứu trên đã được đưa trở về Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Tên tiếng Anh là Save Vietnam’s Wildlife, viết tắt là SVW).

SVW là tổ chức phi lợi nhuận. Hoạt động cứu hộ và tái thả động vật của SVW nhằm giúp bảo tồn những giá trị sinh học quý giá còn tồn tại của Việt Nam. Trung tâm kết hợp với Vườn Quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) và Vườn Quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An) để tiến hành các hoạt động cứu hộ động vật hoang dã từ việc buôn bán trái phép và tái thả chúng về môi trường sống phù hợp.