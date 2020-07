Giám đốc ngân hàng phủ nhận hành hung nhân viên bể bơi, tự xưng công an

Trước đó, ngày 1.5, ông Chung mua thẻ bơi theo tháng cho con trai tại bể bơi Green Swimming. Ngày 24.5, con trai ông Chung cùng bạn xuống bơi đã quẹt thẻ thừa 6 lượt. Phát hiện bé quẹt thừa, nhân viên trực là chị P.T.H đã ghi chú và nói lần sau xuống bơi không cần quẹt thẻ mà sẽ trừ vào phần ghi chú. Tối 20.7, vợ ông Chung xuống quầy soát vé kiểm tra thẻ bơi thì thẻ còn 6 lượt quẹt và 6 lượt bù ở phần ghi chú. Sau đó, gia đình ông C. bán chiếc thẻ này cho người khác nhưng xé bỏ phần ghi chú dán trên thẻ. Đến tối 21.7, khi chị Yến (cũng là nhân viên bể bơi) đang trực thì người mua lại thẻ xuống thắc mắc vì sao trong thẻ chỉ còn 6 lượt bơi. Ngay sau đó ông Chung cùng vợ xuống quầy để chửi bới, mặc dù chị Y. giải thích vẫn còn 6 lượt quẹt thừa. Không chấp nhận lời giải thích, ông Chung vào quầy hành hung chị Yến. Thời điểm hành hung nạn nhân, ông Chung tự xưng là công an Q.Thanh Xuân và thách thức chị Yến trình báo cơ quan chức năng. Tối 23.7, một lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân cho biết ông Chung không phải là cán bộ của cơ quan này mà công tác tại một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội. Việc giả mạo, làm ảnh hưởng danh dự lực lượng sẽ được làm rõ, xử lý nghiêm. Xác nhận với Thanh Niên, một nguồn tin tại ngân hàng nêu trên cho biết, ông Hoàng Mạnh Chung là người của đơn vị và giữ chức Giám đốc chi nhánh Hoàng Quốc Việt (Q.Cầu Giấy, Hà Nội).