Chủ nhà bị chiếm đề nghị được công an bảo vệ tính mạng khi lấy nhà

Trước đó, theo đơn tố cáo của ông Đinh Văn Hữu, gia đình bà Nuôi có hành vi bẻ khóa cửa cổng nhà và chiếm giữ căn nhà 111 Bà Hom do ông mua lại từ gia đình bà L., từ tháng 6.2018 đến nay.

Ông Hữu cho biết có gửi đơn tố cáo hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác” của gia đình bà Nuôi đến Công an Q.6 và cơ quan chức năng khác, nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Cụ thể, ban đầu, Công an Q.6 khởi tố vụ án “xâm phạm chỗ ở của người khác”, nhưng Viện KSND Q.6 không đồng ý, cho rằng hành vi chưa cấu thành tội phạm do không ghi nhận được hành vi cắt khóa, ông Hữu chưa ở trong căn nhà ngày nào. Sau đó, các cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền Q.6 vẫn không có phương án giải quyết.

Đến tháng 6.2020, sau khi ông Hữu gửi đơn kêu cứu khắp nơi và được sự chỉ đạo của Ban Nội chính thành ủy TP.HCM, Công an P.13, Q.6 mới lập biên bản và ra quyết định xửa phạt vi phạm hành chính đối với 5 cá nhân đang cư trú trái phép trong căn nhà 111 Bà Hom về hành vi “sử dụng trái phép tài sản của người khác”. Nhưng 5 cá nhân liên quan không đồng ý nhận quyết định cũng như không đồng ý việc niên yết quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại địa chỉ nêu trên.

Từ đó, Công an P.13, Q.6 đã niêm yết quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cá nhân vi phạm tại trụ sở Công an P.13 và UBND P.13; cũng như gửi Quyết định xử phạt qua đường bưu điện.

Ngoài ra, Công an Q.6 cũng có công văn đề nghị Công an P.13. Q.6 hỗ trợ cho ông Đinh Văn Hữu được vào ở trong căn nhà 111 Bà Hom, là tài sản hợp pháp của ông Hữu. Trường hợp những người vi phạm không đồng ý giao trả nhà thì tiến hành lập biên bản.

Về hành vi vi phạm của những người đang xâm phạm tài sản của ông Đinh Văn Hữu thuộc tội danh nào, hiện C01 Bộ Công an đang nghiên cứu hồ sơ tài liệu để có hướng dẫn cho Công an TP.HCM và Công an Q.6. Tuy nhiên, song song đó, chính quyền Q.6 vẫn đang tích cực xử lý vi phạm hành chính đối với những người đang cư trú trái phép tại số nhà 111 Bà Hom, để bàn giao nhà cho ông Hữu.