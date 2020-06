Dân tố bị chiếm nhà, cơ quan tố tụng hành xử trái ngược nhau: Hướng dẫn dân đi kiện người bẻ khóa chiếm nhà

Không thể để xảy ra tình trạng chiếm nhà người khác

Về nội dung kêu cứu của ông Đ.V.H đề nghị xử lý gia đình bà N.T.N về hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác”, lãnh đạo Viện KSND TP.HCM cho biết vụ việc đang được Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM chủ trì yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng tại TP.HCM cũng như Q.6 nghiên cứu giải quyết lại vụ việc. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Dương Ngọc Hải, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, cho biết do các cơ quan tiến hành tố tụng chưa thống nhất với nhau về cách xử lý, vì vậy, ở góc độ quản lý, giám sát, Ban Nội chính Thành ủy đã yêu cầu Công an TP.HCM xin ý kiến Bộ Công an để xử lý đối tượng vi phạm về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác. “Cơ quan quản lý nhà nước phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, không thể để tình trạng chiếm nhà người khác ở được. Phải xác minh, xử lý nghiêm và triệt để hành vi trái pháp luật của người vi phạm”, ông Dương Ngọc Hải nói.