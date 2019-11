Nhà cho thuê bị chiếm dụng, hình sự hay dân sự?

Hỗn chiến vì tranh chấp nhà Ảnh: Cắt từ clip Ngày 29.8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM bắt giữ nhóm côn đồ ngang nhiên đập phá nhà hàng trên đường Nguyễn Công Trứ (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) vào chiều tối 8.8 (ảnh). Sau đó, công an khởi tố 10 bị can tham gia vụ đập phá, trong đó vợ chồng Nguyễn Văn Phước và Hàn Hoàng Thùy Trang (cùng 29 tuổi) được xác định là chủ mưu. Theo điều tra ban đầu, Phước và Trang chi 500 triệu đồng thuê nhóm côn đồ do Nguyễn Trung Hậu cầm đầu đến đập phá nhà hàng, nhằm gây áp lực để lấy lại nhà đang cho thuê mở nhà hàng. Trước đó, chiều 4.6 trên đường Lê Văn Sỹ (P.13, Q.Phú Nhuận) xảy ra vụ đánh nhau gây náo loạn cả khu vực, khiến 2 người bị thương. Theo cơ quan công an, vụ việc liên quan đến tranh chấp hợp đồng cho thuê nhà. Theo luật sư Hà Hải, Đoàn luật sư TP.HCM, khi bên thuê không giao lại nhà theo hợp đồng, họ sẽ nại ra nhiều lý do để tạo tranh chấp và tâm lý chính quyền địa phương lo ngại nếu giải quyết sẽ bị cho rằng đang lấn sân sang tòa án, sợ bị khiếu kiện, bồi thường... Vì vậy, đa số UBND phường sẽ hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa để đòi lại nhà. Trong khi đó, chủ sở hữu sốt ruột vì tài sản bị chiếm dụng, thất thoát dễ “tức nước vỡ bờ”, dẫn đến sử dụng các biện pháp có thể vi phạm pháp luật để lấy được nhà.