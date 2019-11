Nhà cho thuê bị chiếm dụng, hình sự hay dân sự: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Ngày 11.10, ông Huỳnh Mẫn, Phó chủ tịch UBND P.Phạm Ngũ Lão (Q.1), cho biết căn nhà 212 đường Đề Thám đúng là của bà Nguyễn Thị Thanh. Sau khi hết thời hạn cho thuê, ông D. không chịu trả lại nhà. “Nắm bắt sự việc, tối 20.8.2019, tổ công tác của UBND P.Phạm Ngũ Lão xuống địa chỉ kinh doanh nhà hàng số 212 Đề Thám để kiểm tra. Kết quả, UBND P.Phạm Ngũ Lão đã lập biên bản, xác định hành vi vi phạm hành chính sử dụng trái phép tài sản của người khác của chủ nhà hàng này. Thời điểm kiểm tra, hợp đồng thuê nhà của cơ sở đã hết hạn, chủ nhà đã có văn bản yêu cầu trả lại nhà, tuy nhiên chủ cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh”, ông Huỳnh Mẫn cho hay.

Cũng theo ông Huỳnh Mẫn, ngày 26.8.2019, Chủ tịch UBND P.Phạm Ngũ Lão đã ra quyết định xử phạt hành chính cơ sở kinh doanh nhà hàng tại địa chỉ 212 Đề Thám, do ông D. đại diện theo pháp luật, với số tiền 3 triệu đồng về hành vi “ sử dụng trái phép tài sản của người khác”, theo điểm d khoản 1 điều 15, Nghị định 167/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội…