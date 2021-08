'Gian hàng 0 đồng' của Công an Đồng Nai mang hàng trăm phần quà đến người nghèo

Ngày 26.8, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chuyền tay nhau 500 phần quà từ “Gian hàng 0 đồng” lên 5 xe tải để đi phát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 5 địa phương gồm TP.Biên Hòa và các huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất và Nhơn Trạch, mỗi địa phương 100 phần quà.

5 xe tải chở hàng xuất phát từ quảng trường tỉnh đi các xã tặng bà con ẢNH: LÊ BÌNH

Đây là ngày thứ 2, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức đi phát 500 phần quà đợt tiếp theo cho người dân trong khu cách ly, phong tỏa. Mỗi phần quà là các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, thực phẩm, rau, củ quả… trị giá 500.000 đồng. Các phần quà này được trích từ kinh phí đóng góp ngày lương của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai và thông qua vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai trao quà cho đại diện UBND P.Long Bình, TP. Biên Hòa ẢNH: LÊ BÌNH

Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết công an tỉnh đã triển khai mô hình "Gian hàng 0 đồng" từ ngày 25.8 và sẽ duy trì cho đến hết tháng 9. Chương trình này góp phần chia sẻ, giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bà Lê Thị Tư (64 tuổi, quê Hậu Giang) chia sẻ: “Tôi lên đây ở với vợ chồng con gái, cùng 2 cháu ngoại. Thường ngày tôi đi bán vé số. Từ ngày dịch bệnh đến nay, tôi không đi bán vé số được, con gái và con rể cũng thất nghiệp do công ty ngừng hoạt động nên không có thu nhập. Gia đình cả 5 người lo tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, rồi tiền thuê mướn nhà trọ nên rất khó khăn. Cũng may nhận được những phần quà như thế này gia đình tôi rất vui. Mong sao cho dịch bệnh mau qua để tôi và các con tiếp tục đi làm lấy tiền nuôi các cháu ăn học”.

Cùng hoàn cảnh như bà Tư, bà Lâm Thị Lanh (76 tuổi, quê Cà Mau) cho biết bà lên Đồng Nai cùng với 3 người con được hơn 10 năm. Vợ chồng con trai bà do dịch bệnh không đi làm được nên cả nhà cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân bà nay đau, mai ốm và bệnh tật nên gia đình cũng rơi vào hoàn cảnh túng quẫn. “Hôm nay may mắn nay có các chú công an tới cho gạo, thực phẩm nên cả nhà rất vui”, bà Lanh chia sẻ.

Công an P.Long Bình tiếp nhận những phần quà từ Công an tỉnh Đồng Nai để phân phát cho bà con trên địa bàn phường ẢNH: LÊ BÌNH

Chia sẻ với PV Thanh Niên, bà Vũ Thị Thúy Hà (Bí thư Đảng ủy P. Long Bình, TP. Biên Hòa) cho biết P.Long Bình có địa giới hành chính rộng, dân số đông, đặc biệt là có nhiều khu nhà trọ công nhân. Để đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, địa phương luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, các mạnh thường quân, đặc biệt là sự quan tâm của Công an tỉnh Đồng Nai. Những phần quà ý nghĩa của công an tỉnh trao tận tay cho người dân nghèo, hộ gia đình công nhân ở trọ có hoàn cảnh khó khăn rất kịp thời đã giúp bà con vượt qua cơn bĩ cực, yên tâm “ai ở đâu ở yên đó” để góp phần sớm chiến thắng dịch bệnh.