Đồng Nai: Mỗi người dân nghèo sẽ nhận được 7,5 kg gạo cứu đói

“Thà đưa dư còn hơn bỏ sót” Trả lời câu hỏi của Thanh Niên về việc ở một số nơi người dân vẫn phản ánh không nhận được hỗ trợ của chính quyền, có nơi đã 2 tháng người dân khai báo nhưng đến nay không nhận được hỗ trợ, ông Phạm Anh Thắng, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB-XH tại phía Nam cho biết bản thân ông cũng nhận được rất nhiều điện thoại và nhận được nhiều phản ánh của người dân các địa phương phía nam trong đó có Đồng Nai. Sở dĩ có việc trên một phần do khi làm kế hoạch các địa phương đã không tính toán hết các nhóm đối tượng cần hỗ trợ, thứ hai là một số nơi cán bộ cấp cơ sở còn lúng túng, hiểu chưa hết các quy định chính sách, chưa thực sự làm hết trách nhiệm của mình, thậm chí sợ sai, sợ nhầm đối tượng … Để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, để người dân không thiếu ăn, thiếu mặc, không bị đứt bữa, theo ông Thắng, các địa phương cần khẩn trương hơn nữa trong công tác hỗ trợ người dân thông qua túi an sinh và chính sách hỗ trợ gạo, tiền mặt. "Lúc này người dân đang rất cần sự giúp đỡ, nên chính quyền phải tiếp cận trực tiếp với người dân để hỗ trợ họ và phải làm với trách nhiệm cao nhất, phương châm là 'thà đưa dư còn hơn bỏ sót người nghèo”, ông Thắng nhấn mạnh.