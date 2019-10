Giang hồ mạng ‘dạy dỗ’ người cha đánh con: Em xin lỗi vì đã không tìm hiểu

Tối 18.10, anh H.A đăng tải công khai lên Facebook cá nhân nội dung: “Tôi gửi lời xin lỗi đến anh Tí và cộng đông mạng về sự việc vừa qua. Chuyện là tôi cũng có đến chỗ anh Tí ở cùng anh em mạng xã hội khi chưa tìm hiểu được sự việc. Riêng tôi có tát anh Tí 1, 2 cái. Và chiều 17 về tôi mới biết được tôi đã sai nên trưa ngày 18, tôi có đến chỗ anh Tí ở để xin lỗi. Sau đó, tôi đến công an trình báo sự việc vì tôi biết tôi sai. Mong anh Tí và cộng đồng mạng tha lỗi cho tôi vì không hiểu rõ sự việc nên nhất thời hồ đồ”.

Bài đăng của H.A trên Facebook Ảnh chụp màn hình

Bức xúc vì thương con nít

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh H.A cho biết khi thấy clip anh Tí đánh con trên mạng xã hội anh đã rất bức xúc vì thấy thương đứa bé chỉ mới 4 tuổi. Vì bài chia sẻ có sẵn địa chỉ nên anh quyết định tìm đến nhà anh Tí để nói chuyện... phải trái.

Trước khi đi, anh Tí thấy một số nhóm có đang livestream tìm đến nhà anh Tí nên anh đến nơi anh Tí làm để nhập hội. Anh H.A cũng mở điện thoại phát livestream trên trang Facebook của mình.

Anh H.A kể, đến công ty không gặp nên anh và nhóm mạng xã hội tìm đến địa chỉ nhà. Chủ nhà trọ không cho vào nên ai mọi người càng thêm bức xúc. Anh H.A có nói với chủ nhà, nếu không mở cửa để mọi người vào nói chuyện với anh Tí thì e rằng lúc mọi người tìm ra được anh Tí mọi chuyện sẽ khác nữa.

“Trong livestream tôi nói đấm ảnh 5, 6 cái nhưng thực ra tôi chỉ tát ảnh 2 cái thôi. Xong tôi cũng can mọi người không đánh ảnh nữa mà để lên công an xử lý. Tôi cũng nghĩ đưa anh Tí tới công an là xong chứ nào ngờ mạng xã hội lan truyền dữ vậy. Tới tối tôi mới biết là chuyện xảy ra 2 năm trước nên trưa hôm sau xuống tận nhà xin lỗi anh Tí”, anh H.A nói.

Hình ảnh anh Tí bị đánh bầm dập trước đó Ảnh chụp màn hình

“Tôi cũng có nói anh Tí là anh đánh con như vậy là anh sai, tôi tới tìm anh là đúng nhưng cách cư xử của tôi là sai. Anh Tí có tâm sự chuyện gia đình với tôi nên tôi hiểu ảnh hơn, ảnh cũng nói tha lỗi cho tôi. Nhưng tới 8 giờ tối tôi mới đăng lên trang cá nhân được vì trước đó Facebook tôi bị khóa 24 giờ”, anh H.A chia sẻ.

Cũng theo anh H.A, anh đã tới công an xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang để nhận sai, làm tường trình và để lại số điện thoại. Về phía anh Tí, anh H.A vẫn muốn gặp tiếp để ngồi nói chuyện tâm sự.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 17.10, đoạn clip người cha tát con trai 4 tuổi lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ. Dù sự việc trong clip này xảy ra từ 2 năm trước nhưng nhiều “giang hồ mạng” nhân danh bảo vệ lẽ phải đã kéo đến nhà người cha để “dạy dỗ”.

Theo tìm hiểu, người cha đánh con này tên là Đoàn Văn Tí (30 tuổi, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang). Anh Tí cho biết, trong cơn say vào một đêm 2 năm trước, anh đã “dạy dỗ” con trai 4 tuổi bằng cách vừa bắt bé khoanh tay, anh vừa mắng và tát tay liên tục vào mặt bé.